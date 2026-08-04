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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    4 августа 2026, 05:35 • Новости дня

    Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы Тихоокеанского флота начали развертывание на Дальнем Востоке, в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, сообщили в Минобороны.

    На Дальнем Востоке начались учения Тихоокеанского флота, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

    «Масштабное развертывание ТОФ: корабельные группы и ракетные комплексы выходят в районы маневров. Силы Тихоокеанского флота начали движение в назначенные районы Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана», – говорится в сообщении.

    В море вышли тральные, поисково-ударные и ракетно-катерные группы. Корабельную ударную группировку возглавил гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

    Одновременно с этим на суше активизировались береговые войска. Расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уже совершают марши для занятия стартовых позиций на побережье.

    К этим маневрам ТОФ привлечены свыше 13 тыс. военнослужащих.

    В мае большой десантный корабль «Николай Вилков» выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море.

    Зимой отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    2 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни – от реабилитации до трудоустройства, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Владислав Головин. По его словам, «Единая Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи. 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

    «Доблесть Воздушно-десантных войск всегда подтверждается делами. Быть ударной силой на самых сложных участках боевых действий, захватывать и удерживать ключевые объекты, выбивать врага даже тогда, когда, казалось бы, уже не осталось сил, – именно в этом заключается специфика ВДВ», – сказал Герой России Владислав Головин, член Высшего совета ЕР, начальник Главного штаба «Юнармии».

    По его словам, пять лет службы в ВДВ научили его не только серьезной физической подготовке, но и умению действовать слаженно в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться. «Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова Василия Маргелова: «Я – десантник!», – напомнил он.

    Отдельно Головин остановился на вопросах поддержки участников специальной военной операции. По его словам, после возвращения с фронта бойцы неизбежно сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому государственная помощь в этот период имеет принципиальное значение.

    «После ранения я сам проходил этапы реабилитации, получал медицинскую помощь, а затем прошел обучение по программе «Время героев». Сегодня я применяю этот опыт, занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения», – рассказал собеседник.

    По его оценке, одним из наиболее эффективных институтов поддержки стал фонд «Защитники Отечества», который комплексно помогает ветеранам с оформлением документов, реабилитацией и трудоустройством. Важную роль, по словам Головина, играют и кадровая программа «Время героев», а также ее региональные аналоги, которые готовят участников СВО к работе на руководящих должностях.

    Особое внимание этим вопросам уделяет «Единая Россия», подчеркнул Головин. «В 2024 году в Народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект «Моя карьера с Единой Россией», который помогает человеку пройти весь путь адаптации – от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте. Но главная задача сейчас – обеспечить, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет боец или его семья», – отметил он.

    По словам Головина, за последнее время при участии «Единой России» на федеральном уровне принято множество законов, касающихся поддержки ветеранов специальной военной операции. Речь идет о системных решениях в сфере медицинских и социальных гарантий, трудоустройства и жилищного обеспечения, которые стали основой для оказания адресной помощи.

    Вместе с тем, считает он, ряд направлений требует дополнительного внимания. «Во-первых, это адаптация среды, например механизм обмена жильем для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы квартиры на верхних этажах можно было обменивать на аналогичные на первых этажах в том же районе. Во-вторых, профессиональная переподготовка под конкретные гражданские специальности. В-третьих, поддержка семей: вопросы образования детей, доступа родственников к медицинским и социальным услугам также должны оставаться в фокусе», – пояснил Головин.

    «Со стороны «Единой России» в планах – масштабировать уже запущенные инициативы, развивать региональные проекты, в том числе проект по трудоустройству «Работа для СВОих», а также продолжать работу над законодательными инициативами. При этом все новые меры должны рождаться из запросов самих ветеранов и их близких, поэтому мы активно проводим встречи и собираем обращения на местах», – заключил Головин.

    2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Праздник ведет свою историю с 1930 года. Традиционно в День ВДВ по всей стране проходят торжественные мероприятия, показательные выступления десантников, концерты и патриотические акции. Во многих городах также организуются встречи ветеранов и действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск.

    Напомним, в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года.

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    2 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом

    Командир Балу сообщил об использовании дронов с ИИ на краснолиманском направлении

    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    @ Минобороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска поражают ВСУ дронами с искусственным интеллектом на краснолиманском направлении, ориентирующимися на украинскую военную форму и номера, сообщил командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    Вооруженные силы России успешно применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения позиций противника на краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    «Мы осуществляем подвоз провизии и боекомплекта, беспилотных систем и всего, в чем нуждается подразделение. В основном, увеличивается ударная сила, везем ударные беспилотники», – отметил военнослужащий. По его словам, главной угрозой остаются вражеские беспилотники, пытающиеся нарушить линии снабжения.

    Для борьбы с ними используются мобильные огневые группы и беспилотники типа «летающее крыло». Искусственный интеллект, встроенный в эти аппараты, настроен на распознавание военной формы и номеров противника. Ежедневно для снабжения бойцов задействуется не менее семи-восьми машин, а иногда и больше, добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении российских беспилотников искусственным интеллектом.

    В июле операторы дронов группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

    В середине прошлого месяца ивановские десантники уничтожили вражескую группу подвоза боеприпасов барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 10:48 • Новости дня
    Новейшая самоходка для ВДВ выдержала экстремальные перепады температур

    Новейшее САО «Лотос» для ВДВ прошло испытания экстремальными температурами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», разработанное АО ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников», входит в Ростех) для Воздушно-десантных войск, сохраняет работоспособность при температурах от -60 до +60 градусов Цельсия, а также относительной влажности воздуха до 100%, сообщили в концерне «Калашников».

    Созданное специалистами ЦНИИточмаш новейшее 120-миллиметровое орудие подтвердило заявленные характеристики в суровых климатических условиях, передает ТАСС.

    «Машина успешно прошла проверку на плавучесть на вододроме при волнении до трех баллов, на работоспособность при относительной влажности воздуха до 100% без ограничения ТТХ, а также после воздействия на нее температур +60°C и -60°C в течение шести часов. «Лотос» будет способен десантироваться из самолета ВТА, защититься от радиации при ядерном взрыве», – заявили в концерне «Калашников».

    По информации создателей, дальность стрельбы новинки штатными боеприпасами в полтора раза превышает показатели предшественника «Нона-СМ». Сейчас техника проходит государственные испытания. Кроме того, оружейники поздравили десантников с 96-й годовщиной образования войск, пожелав им стойкости и отметив их исключительное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» отправили на государственные испытания.

    Разработчики решили оснастить эту боевую машину системой радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников.

    В феврале прошлого года концерн «Калашников» продемонстрировал данную технику на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

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    2 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    200 новобранцев Преображенского полка торжественно приняли военную присягу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония клятвы на верность Родине объединила более 200 молодых бойцов элитного подразделения в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны.

    В столице новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка завершили курс начальной подготовки, передает ТАСС. Мероприятие прошло с соблюдением всех воинских традиций при участии роты Почетного караула и военного оркестра.

    «В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге личного состава 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа. Более 200 военнослужащих, прошедших курс начальной военной подготовки, дали клятву на верность Российской Федерации и ее народу», – сообщили в пресс-службе округа.

    За ритуалом наблюдали представители власти, духовенства, ветеранских организаций и близкие призывников. После официальной части командир полка полковник Сергей Бесонов провел встречу с семьями солдат. Офицеры подробно рассказали об условиях службы, организации быта, плановых задачах подразделения и ответили на вопросы о социальных гарантиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменная группа Преображенского полка открыла парад Победы на Красной площади.

    Минобороны России завершило весеннюю призывную кампанию без отправки новобранцев в новые регионы.

    За первые шесть месяцев текущего года резервные полки ведомства подготовили свыше 140 тысяч бойцов.

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    1 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении заболели

    На Сумском направлении массово госпитализировали солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ попыталось перебросить военнослужащих тылового батальона на Сумское направление, однако больше половины из них оказались в госпиталях, сообщили в российских силовых структурах.

    Для усиления передовых позиций командование ВСУ решило использовать военнослужащих 532-го отдельного батальона 18-го армейского корпуса. Однако переброска столкнулась с неожиданными трудностями.

    «Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

    Информатор уточнил, что решение о переброске приняли на фоне серьезной нехватки личного состава и потерь в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    3 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Баренцевом море силы Северного флота отработали уничтожение корабельных группировок условного противника комбинированным ракетным ударом с использованием ракет «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит», сообщили в пресс-службе флота.

    «На Северном флоте состоялось учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным флота, была задействована корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал Головко» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также береговой ракетный комплекс «Бастион». Экипаж фрегата выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр», экипаж крейсера – ракеты «Вулкан».

    Ракетный дивизион комплекса «Бастион» произвел пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс» из позиционного района на полуострове Рыбачий. В развитие удара атомный подводный ракетный крейсер «Орел», находившийся в подводном положении, выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами «Гранит» по той же мишенной позиции.

    В пресс-службе подчеркнули, что район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля разнородные силы Северного флота вышли в акваторию Баренцева моря для учения по поражению корабельных группировок противника.

    В июне атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» в Баренцевом море выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели на удалении свыше 200 километров.

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    1 августа 2026, 06:06 • Новости дня
    Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области

    ВС России закрепились на окраинах сел Кияница и Храповщина

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России продвинулись вперед и заняли новые позиции на границе двух стратегически важных населенных пунктов в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кияница и Храповщина. Сейчас уже есть информация о том, что идет закрепление на северных окраинах Кияницы и на западных окраинах Храповщины», – сказал он ТАСС.

    Двумя днями ранее Марочко информировал об установлении полного контроля над поселком Новая Сечь. После этого маневра начались активные бои за соседние территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. Российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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    1 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Хабиров сообщил о задымлении в Уфе после атаки беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ликвидируют задымление на территории промзоны в Уфе, возникшее из-за упавших обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем канале в «Максе».

    Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в MAX об отражении атаки беспилотного летательного аппарата на столицу республики, передает. В результате происшествия на территории одной из промышленных зон возникло задымление.

    «Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», – заявил руководитель региона. По его словам, все экстренные службы незамедлительно прибыли на место инцидента.

    Специалисты оперативно занимаются ликвидацией последствий падения обломков. Хабиров также подчеркнул, что в результате происшествия никто не погиб и не получил ранений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинские беспилотники атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии.

    В конце июня обломки сбитых дронов рухнули в промзоне Уфы.

    В начале апреля на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за падения аппарата началось возгорание.

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    1 августа 2026, 07:23 • Новости дня
    Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении

    ВС России создали подземные склады на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Для обеспечения безопасности личного состава тыловые службы ВС России развернули скрытые под землей продовольственные пункты и объекты инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Север» оборудовали подземные склады с продовольствием и столовые на сумском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Это решение принято для защиты личного состава от возможных ударов противника.

    «Помимо обеспечения подразделений, тыловые службы организуют работу в тыловых районах. Там развернуты полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни, пункты выдачи воды, а также углубленные продовольственные пункты и столовые, функционирующие непосредственно под землей для обеспечения безопасности личного состава», – заявили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что в таких районах военнослужащие могут не только восстановить силы, но и получить психологическую разгрузку.

    В Минобороны отметили, что специалисты тыловой службы ежедневно снабжают войска горючим, боеприпасами, едой и водой. В условиях сложной тактической обстановки, когда использование грузовиков опасно из-за угрозы атак беспилотников или мин, доставка осуществляется с помощью багги, мотоциклов и дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Белоусов отметил весомый вклад тыловых служб в оборону России. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Россия создает новую точку давления в Сумской области.

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    2 августа 2026, 22:45 • Новости дня
    Львова-Белова назвала удар ВСУ по белгородской детской площадке терактом

    Tекст: Антон Антонов

    ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав детскую площадку в Белгородской области, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», – заявила Львова-Белова в «Максе».

    В результате удара пострадали еще две девочки, девяти и семи лет. С множественными осколочными ранениями их доставили в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

    Председатель Фонда защиты детей добавила, что находится на постоянной связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых. Она пожелала скорейшего выздоровления раненым и выразила поддержку их близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийства детей страшным военным преступлением.

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    1 августа 2026, 08:35 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили пытавшуюся прорвать окружение у Белого Колодезя группу ВСУ

    ВСУ безуспешно попытались прорвать окружение у Белого Колодезя

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, не позволив противнику пробраться незамеченным к обороняемым форпостам.

    На Харьковском направлении противник попытался прорваться в окруженный российскими войсками посёлок Белый Колодезь.

    «Перемещение украинских националистов вскрыто на отдалении от линии боевого соприкосновения – живая сила противника уничтожена нашими операторами FPV-дронов и артиллеристами», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои длятся в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, а также в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 700 метров.

    Бойцы рассказали, как в Краснопольском районе пытался противник пытался просочиться штурмовой группой в направлении позиций ВС России восточнее села Большой (Великий Прикол). В результате огневого воздействия часть националистов ВСУ была уничтожена, остальные бежали.

    В Черниговскую область враг с Великобурлукского направления на границу с Брянской областью перебросил боевые группы некогда элитной 1 обр ТерО.  Националистов 118 омбр ВСУ, переброшенных ранее из Запорожья в Сумы, передислоцировали в лесные массивы Черниговской области.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рроссийские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР. Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении массово заболели. ВС России закрепились на окраинах двух сел Сумской области.


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    1 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Минобороны отчиталось о пятикратном росте поставок вооружений в войска

    Поставки вооружения и техники выросли в пять раз с начала спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала специальной военной операции объемы поставок вооружения и техники увеличились в пять раз, средств поражения – в 12 раз, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.

    С начала специальной военной операции поставки вооружения и техники выросли в пять раз, а средств поражения – в 12 раз, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня тыла российской армии.

    «С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения – в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск», – заявил Санчик. Он добавил, что комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой номенклатуры материально-технического обеспечения до 97%.

    Замминистра также отметил, что вхождение трех ремонтных заводов в состав Минобороны позволило сократить сроки восстановления техники до 15% и снизить затраты на капитальный ремонт. Кроме того, с начала 2026 года объем грузов, доставляемых беспилотниками, увеличился более чем в два раза, а штурмовые подразделения получили свыше 15 тыс. единиц мототехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, применение дронов и наземных роботов в два раза увеличило объемы доставки грузов на линию боевого соприкосновения.

    Заместитель министра обороны Алексей Криворучко отчитался о двукратном росте поставок беспилотников в войска по сравнению с прошлым годом.

    Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойное производство особо востребованных образцов вооружения.

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    1 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    За июль ПВО России уничтожила свыше 21 тыс. украинских дронов

    За июль системы ПВО сбили более 21 тыс. украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение второго летнего месяца отечественные зенитчики успешно ликвидировали почти 22 тыс. вражеских аппаратов, атаковавших преимущественно европейскую часть страны.

    Российские военные за прошедший месяц перехватили и уничтожили не менее 21 тыс. 760 украинских дронов над территорией страны, передает РИА «Новости». Журналисты агентства провели соответствующие подсчеты на основе официальных данных Министерства обороны.

    Пик вражеской активности пришелся на 24 и 25 июля. В эти дни защитники неба сбили 937 и 1060 аппаратов соответственно. Отмечается, что подавляющее большинство ударов противник пытался нанести по европейской части России.

    Всего за первое полугодие текущего года отечественные системы противовоздушной обороны ликвидировали не менее 63 тыс. 993 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 июля российские военные отразили масштабный налет 328 украинских дронов.

    Днем ранее системы противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских беспилотников над тринадцатью регионами страны.

    Девятнадцатого июля массированная атака неприятельских летательных аппаратов затронула Москву и южные территории России.

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    3 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    В России запустили производство контроллеров для дронов-перехвачиков

    Холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные разработчики наладили серийный выпуск уникальных контроллеров двигателей «Стая орлов» для скоростных дронов-перехватчиков, уничтожающих вражеские аппараты прямым тараном.

    Холдинг «Росэл», входящий в структуру Ростеха, приступил к серийному выпуску контроллеров двигателей «Стая орлов», передает Telegram-канал госкорпорации.

    Оборудование разработано специально для оснащения дронов-перехватчиков, которые устраняют вражеские аппараты при помощи тарана.

    «Наш холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков, уничтожающих цели тараном», – говорится в сообщении разработчиков. Новое изделие способно управлять сразу четырьмя бесколлекторными двигателями, позволяя оператору отслеживать параметры и менять настройки непосредственно во время полета.

    Конструкция устройства отличается высокой скоростью работы и устойчивостью к пиковым нагрузкам. Кроме того, система обладает защитой от электромагнитных помех при использовании аппаратов в группе и оснащена цифровой подписью, предотвращающей нелицензионное копирование. По совокупности технических характеристик контроллер не имеет аналогов на отечественном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте числа атак беспилотников.

    Российские подразделения начали боевые испытания новейшего дрона-перехватчика «Сварог про».

    Армейские мобильные огневые группы получают на вооружение специализированные дроны-перехватчики «Елка».

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