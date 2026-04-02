В Уфе после атаки беспилотников загорелся НПЗ
Несколько беспилотников уничтожили на подлете к столице Башкирии, на территории одного нефтеперерабатывающего завода началось возгорание, сообщил глава региона Радий Хабиров в четверг утром.
«Террористическая атака БПЛА на Уфу. Несколько беспилотников сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет», – указал Хабиров в Max.
На территории предприятия тушат возгорание.
Другой беспилотник попал на жилой дом на улице Гафури. На месте работают экстренные службы, открытое горение уже устранено.
«Никто не погиб и не пострадал», – заключил глава республики.
Напомним, вечером в среду над страной за пять часов уничтожили 31 БПЛА.
Утром в аэропорту Самары вводились временные ограничения полетов, через некоторое время их сняли.