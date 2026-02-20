Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Посол Гармонин: Россия не считает Швейцарию нейтральной
Берн больше не может считаться беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта, так как швейцарские власти фактически отказались от принципа равноудаленности сторон, заявил российский посол в стране Сергей Гармонин.
«То или иное государство воспринимается в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Глава дипмиссии отметил, что ключевой принцип «равноудаленности» в позиции Берна сейчас отсутствует. Россия не наблюдает равного отношения к участникам конфликта со стороны швейцарского руководства.
Гармонин добавил, что Швейцария ведет себя сдержаннее ряда западных государств, поэтому может быть одной из рядовых площадок. Однако статус приоритетного места встречи для нее теперь недоступен.
Напомним, последние переговоры Москвы с Киевом проходили при посредничестве США в Женеве.