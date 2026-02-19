Tекст: Дмитрий Зубарев

Бразильский наемник, не успевший подписать контракт с ВСУ, погиб в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Kyiv Independent.

По данным журналистов, двадцативосьмилетний Бруно Габриэль Леал да Силва подвергся жестокому дисциплинарному наказанию, которое очевидцы и жертвы называют пыткой. В подразделении, куда он собирался поступить, подобные методы применялись регулярно. По словам источников, командир роты Леандерсон Паулино сам участвовал в организации пыток и лично принимал в них участие.

Леал да Силва погиб в ночь на 29 декабря 2025 года на территории части, еще не став официально наемником. За четыре дня до гибели он обратился в бразильское консульство на Украине с жалобой на жестокое обращение командования и сообщил о лишении паспорта.

В день инцидента он опоздал после увольнения и вернулся пьяным. По правилам, его заставили выйти на боксерский поединок, после чего солдаты увели его в помещение, называемое «контейнером». Свидетели утверждают, что на протяжении 40 минут оттуда доносились крики и звуки ударов.

На следующее утро тело бразильца со следами побоев и отметинами от веревок на запястьях обнаружили у стен «контейнера».

Командование ВСУ ранее отправило к Купянску 300 бразильских бойцов.