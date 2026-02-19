Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Писаревки, Березы, Михайловки и Мирополья Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани, Верхней Писаревкт, Колодезного, Ветеринарного, Анискино и Терновой.

Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад матсредств.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Лесной Стенкой, Петровкой, Новоосиново Харьковской области и Брусовкой Донецкой народной республики (ДНР).

При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, танк, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белокузьминовки, Кондратовки, Константиновки и Артема ДНР.

Противник потерял свыше 115 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Анновки, Белозерского, Новоалександровки, Сергеевки, Водянскои ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Райполя Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих и три бронемашины.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Воскресенка, Комсомольского, Воздвижевки, Самойловки, Барвиновки, Верхней Терсы Запорожской области, Великомихайловки, Александровки и Покровского Днепропетровской области.

Противник потерял до 375 военнослужащих, семь бронемашин, две боевые машины РСЗО, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное.

На этой неделе они также освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР, отчитались в Минобороны.