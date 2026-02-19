Суд Сочи изъял активы экс-депутата Вороновского и других лиц на 23 млрд рублей

Суд в Сочи обратил в доход России активы депутатов Вороновского и Дорошенко

Tекст: Тимур Шайдуллин

Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц на сумму около 23 млрд рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Иск был подан заместителем генпрокурора России к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, а также депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко и связанным с ними лицам. Всего по делу фигурируют 30 физических лиц в качестве ответчиков, а также 19 юридических лиц в статусе третьих лиц.

Суд решил изъять в пользу государства 19 предприятий с активами на 21,7 млрд рублей, а также 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской республике общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Кроме того, в доход государства обращены доли в различных компаниях, средства на банковских счетах и ценные бумаги.

Помимо этого, суд постановил взыскать с ответчиков эквивалент стоимости уже реализованного имущества на сумму более 95 млн рублей.

Ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Вороновского по иску Генпрокуратуры. До этого были арестованы два заместителя главы кубанского минтранса Алексей Смаглюк и Александр Дашук по делу Вороновского о хищениях на 2,8 млрд рублей.

Напомним, в ноябре Госдума сняла с Вороновского депутатскую неприкосновенность и прекратила его полномочия.