В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов

Жители Германии выразили недовольство из-за отправленных в Киев генераторов
Жители Германии выразили недовольство решением властей отправить генераторы и мобильные теплоэлектростанции на Украину вместо поддержки замерзающего Берлина, сообщает Berliner Zeitung.
Издание Berliner Zeitung пишет, что в Германии разгорелся скандал из-за отправки гуманитарной помощи на Украину, передает «Звезда» .
Немецкие граждане оказались недовольны тем, что власти страны передали Киеву генераторы и мобильные теплоэлектростанции, на которые рассчитывали жители Берлина.
Посол Германии Хайко Томс передал премьер-министру Украины Юлии Свириденко две мобильные теплоэлектростанции. Как уточняет Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, эти станции способны обеспечить светом и теплом 86 тыс. человек, пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и около 200 административных учреждений.
В начале января в Берлине 45 тыс. домов и более 2 тыс. предприятий остались без электричества из-за поджога кабельного моста на ТЭЦ. Многие системы отопления в городе вышли из строя, и Берлину пришлось обращаться за помощью к другим регионам страны.
Когда власти Германии спросили, почему столь необходимые ресурсы были отправлены на Украину, а не использованы для ликвидации последствий аварии в Берлине, официальных ответов от руководства страны не последовало, подчеркивает издание.
Ранее власти Германии заявили, что не нашли доказательств причастности России к поджогу кабельного моста, который привел к отключению электричества в Берлине.
Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.
Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который привел к отключению электричества в нескольких районах города.
В результате десятки тысяч жителей и предприятия остались без электроснабжения.