В России утвердили список анализов для выявления рисков раннегостарения

Правительство утвердило перечень анализов для выявления рисков раннего старения
В стране начнут проводить бесплатные обследования для раннего выявления рисков преждевременного старения на основе утвержденного правительством перечня анализов.
Правительство утвердило перечень бесплатных обследований для россиян с целью выявления рисков раннего старения, передает РИА «Новости».
Согласно постановлению, обследования включают клинический анализ крови с определением СОЭ, общий анализ мочи, а также биохимическое исследование крови для оценки уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли. Такие анализы будут проводиться, если биологический возраст пациента превышает календарный минимум на пять лет.
Кроме того, предусмотрено исследование крови на уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, тестостерона (для мужчин) и эстрадиола (для женщин). Это поможет определить риски нарушений углеводного обмена и гормонального баланса.
Дополнительно у пациентов будут проверять показатели кальция, фосфора и щелочной фосфатазы – для ранней диагностики возможных проблем опорно-двигательной системы. В рамках обследования планируются и тесты для выявления рисков развития психоэмоциональных нарушений, обменных расстройств, ожирения, а также признаков снижения когнитивных функций.
Все обследования будут проводиться в специализированных центрах медицины здорового долголетия. Инициатива направлена на своевременное выявление возрастных изменений и профилактику хронических заболеваний.
Также с 2026 года операции по трансплантации почки будут проводиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. А Минздрав сократил перечень препаратов для лечения гриппа.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, как в 2026 году россияне могут получить бесплатные лекарства и льготные препараты по новым правилам.