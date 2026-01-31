Tекст: Тимур Шайдуллин

Многодетная мать Ольга Темежникова погибла после удара украинских военных по кафе в поселке Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Очевидцы пытались спасти женщину: Татьяна, жительница села Максима Горького, рассказала агентству ТАСС, что вместе со знакомым они вывезли тяжелораненую Ольгу в больницу Каланчака, но через 15 минут после приезда пострадавшая скончалась.

Татьяна сообщила, что из-за тяжелых ранений не сразу узнала свою подругу. По ее словам, «мы попросили еще одного парнишку погрузить ее в машину, он помог, и мы повезли ее в Каланчак». Лишь в морге она поняла, что пыталась спасти именно Темежникову, которая работала барменом и официантом в этом кафе.

У погибшей остались пятеро детей. Четверо из них жили с матерью, а самый младший с отцом, поскольку Ольга часто работала. В тот трагический день она вышла на смену по просьбе коллег.

По информации, опубликованной 28 января на сайте губернатора региона Владимира Сальдо, среди опознанных жертв удара по кафе числится Ольга Темежникова 1995 года рождения. Галина Перелович, временно исполняющая обязанности главы Каланчакского муниципального округа, сообщила агентству, что четверых детей погибшей планируют направить в интернат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал киевские власти и их главу главными причастными к теракту в Хорлах.

А официальный представитель МИД Мария Захарова указала на гибель 29 человек в результате атаки ВСУ дронами с немецкими комплектующими и потребовала реакции от Берлина.

Напомним, ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице, где мирные жители встречали Новый год. Один из беспилотников нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в том числе двое детей, а всего пострадали не менее 60 человек.