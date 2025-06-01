«Северяне» освободили Водолаги и Алексеевку, обратив в бегство наемников ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«Северяне» рассказали, что в результате комплексного огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе, а выжившие отступили на занимаемые позиции, поэтому теперь ведется поиск и уничтожение сбежавших в направлении Павловки представителей ВСУ, среди которых, как оказалось, немало наемников, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

«На данном участке фронта действуют группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии. Характерно, что командование ВСУ потеряло связь с японскими боевиками после нашего огневого поражения по их группе, выдвинувшейся на позиции в окрестностях Павловки», – сказано в сообщении.

За прошедшие сутки мотострелки освободили Водолаги, выбив остававшиеся там группы противника, элитная 80 одшбр ВСУ под напором морпехов бежала из села Алексеевка, оставив десятки тел погибших сослуживцев, российские бойца постепенно продвигаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

«За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.

«Северяне» добавили, что на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено восемь штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, станциями спутниковой связи, а также артиллерийские и минометные расчеты противника.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 31 мая освободили населенный пункт Водолаги Сумской области, а группировка «Восток» в результате активных действий освободила Новополь в Донецкой народной республике.

До этого ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним.