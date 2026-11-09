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Обвиняемому в убийстве подростка в Приморье назначили психэкспертизу
Обвиняемого в убийстве подростка в Приморье отправили на психэкспертизу
Старший помощник руководителя приморского управления Следственного комитета России Аврора Римская сообщила о направлении на психолого-психиатрическую экспертизу мужчины, обвиняемого в убийстве школьника в кинотеатре города Большой Камень.
Римская сообщила, что жителя Приморского края, обвиняемого в убийстве подростка в кинотеатре города Большой Камень, отправили на психиатрическую экспертизу, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в начале октября у развлекательного учреждения произошел конфликт между подростком и 42-летним мужчиной. Незнакомец стал угрожать ножом, школьник попытался скрыться в помещении кинотеатра, однако нападавший догнал его и нанес удар в грудь. От полученного ранения в сердце подросток скончался до приезда врачей. На прошлой неделе суд заключил фигуранта дела под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Приморском крае заключил под стражу обвиняемого в убийстве подростка.
В среду председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.
Региональное следственное управление СК сообщило о нахождении подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения в момент преступления.