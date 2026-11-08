В Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленности

Tекст: Дарья Григоренко

Наиболее остро сокращение занятости ощущается в автомобилестроении, сфере производства автокомпонентов, металлообработке, машиностроении и химической индустрии, передает ТАСС.

«Германия сейчас ежемесячно теряет 15 тыс. рабочих мест в промышленности: в автомобилестроении, у поставщиков автокомпонентов, в металлообработке, машиностроении и химической отрасли», – сказал Кубики на открытии внеочередного федерального съезда либералов.

По его словам, масштабное сокращение усиливает среди населения опасения за свое будущее. Политик подчеркнул, что граждане не должны сомневаться в способности демократических институтов решать реальные проблемы из-за того, что политические деятели не справляются со своими обязанностями.

В преддверии серии ключевых региональных выборов руководство партии намерено сделать упор на программы стимулирования экономического роста. На федеральных выборах 2025 года либералы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг, после чего также потеряли представительство в ряде региональных парламентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе.

В прошлом месяце германский автомобильный концерн Volkswagen запланировал ликвидацию дополнительных 12 тыс. позиций к 2030 году.

Число занятых в промышленном секторе Германии с начала 2019 года сократилось на 496 тыс. человек.