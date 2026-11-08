Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».

По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.

Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.

Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.

Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.