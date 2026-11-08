Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Лавров оценил вклад турнира «Под флагом добра» в развитие детского спорта
Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»
Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного детского инклюзивного турнира по футболу «Под флагом добра», отметив важную роль состязаний в развитии спорта и упрочении гуманитарных связей.
«Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».
По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.
Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.
Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.
Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.