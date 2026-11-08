  • Новость часаГлава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 15:21 • Новости дня

    Лавров оценил вклад турнира «Под флагом добра» в развитие детского спорта

    Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного детского инклюзивного турнира по футболу «Под флагом добра», отметив важную роль состязаний в развитии спорта и упрочении гуманитарных связей.

    «Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».

    По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.

    Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.

    Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.

    Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.

    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

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    7 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Москве прошел матч-открытие реконструированного стадиона «Торпедо»

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве состоялась церемония официального открытия стадиона футбольного клуба «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после масштабной реконструкции, на арене прошел матч Первой лиги.

    Мероприятие состоялось перед началом матча Первой лиги между «Торпедо» и нижнекамским «Нефтехимиком», передает ТАСС. До игры также была открыта трибуна чемпиона Европы и СССР в составе московского клуба Валентина Иванова.

    В ходе церемонии зрителям рассказали о ключевых моментах истории клуба с 1924 года.

    С открытием обновленной арены болельщиков поздравили президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов и генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко.

    Символический первый удар по мячу нанесла вдова Валентина Иванова, олимпийская чемпионка по гимнастике Лидия Иванова.

    Объект на Восточной улице был построен в 1959 году как тренировочное поле «Торпедо». В 2020 году было принято решение о реконструкции устаревшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо» вместимостью до 15 тыс. зрителей.

    Во вторник Вячеслав Вашкевич стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Гол Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Амед» в чемпионате Турции

    «Галатасарай» обыграл «Амед» со счетом 4:3 благодаря голу россиянина Батракова

    Tекст: Мария Иванова

    Футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, передает ТАСС.

    В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау, Барыш Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков, который поразил ворота соперника на 59-й минуте. В конце первого тайма вратарь «Амеда» Альбан Ляфон забил гол в свои ворота после удара Батракова. Россиянина заменили на 83-й минуте.

    Российский футболист отличился во втором матче подряд. В прошлом туре Батраков отметился голом в гостевой встрече с «Коньяспором». Всего в текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил два мяча и отдал три голевые передачи в девяти играх.

    По итогам тура «Галатасарай» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Амед» с 23 очками располагается на второй строчке. В следующем матче 21 ноября стамбульский клуб примет «Самсунспор».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков попали в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В четверг Батраков вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов.

    В среду российского полузащитника признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

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    7 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Футболисты «Динамо» обыграли «Факел» и вышли на первое место в РПЛ

    Московское «Динамо» победило воронежский «Факел» со счетом 2:1 в матче РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Московское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 в гостевом матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

    В составе победителей голами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин, забивший решающий мяч в компенсированное время. У хозяев поля единственный гол на счету Вячеслава Якимова, передает РИА «Новости».

    Обе команды завершали встречу в неполных составах. В конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Динамо» Артур Гомес, а во втором тайме после двух предупреждений игру покинул защитник воронежского клуба Дарко Тодорович.

    По итогам матча московское «Динамо» набрало 31 очко и поднялось на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Факел» с шестью баллами остался на последней, 16-й строчке.

    В следующем туре воронежская команда 21 ноября сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», а москвичи 22 ноября примут «Краснодар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Хасанби Биджиева назначили главным тренером воронежского клуба.

    Московское «Динамо» ранее одержало победу над грозненским «Ахматом».

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    7 ноября 2026, 19:03 • Новости дня
    «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в первом матче на обновленном стадионе

    Гол Юшина принес «Торпедо» победу в первом матче на стадионе Стрельцова

    Tекст: Мария Иванова

    Московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 1:0 в домашнем матче 17-го тура Первой лиги, который стал первой игрой команды на реконструированном стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

    Единственный гол на 62-й минуте забил Александр Юшин, передает ТАСС.

    Изначально арену на Восточной улице, введенную в эксплуатацию 5 сентября, планировали открыть 23 октября матчем против волгоградского «Ротора». Однако незадолго до игры Российский футбольный союз отозвал у стадиона сертификат. Объект построили в 1959 году, решение о его масштабной реконструкции приняли в 2020 году.

    По итогам 17 туров «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками. «Нефтехимик» находится на 17-й позиции, набрав 13 баллов. В следующем туре 14 ноября московская команда сыграет на выезде с ульяновской «Волгой», а клуб из Нижнекамска 21 ноября встретится с ярославским «Шинником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве состоялась церемония официального открытия стадиона футбольного клуба «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после масштабной реконструкции.

    В сентябре президент Владимир Путин открыл московский стадион «Торпедо» вместимостью до 15 тыс. зрителей.

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    7 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    «Ахмат» обыграл «Родину» в РПЛ под руководством нового тренера

    «Ахмат» прервал серию поражений в РПЛ победой над московской «Родиной»

    Tекст: Мария Иванова

    Грозненский «Ахмат» одержал победу над московской «Родиной» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата», мяч на 34-й минуте забил Клисман Цаке, передает РИА «Новости».

    Грозненская команда провела первый матч под руководством Ролана Гусева. Специалист сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера 2 ноября.

    «Ахмат» одержал первую победу за шесть матчей в чемпионате России и прервал серию из трех поражений. Команда, набрав 14 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 баллами занимает 13-ю строчку.

    В следующем матче «Ахмат» 21 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Родина» днем позднее примет столичный «Локомотив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ролана Гусева назначили новым главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат».

    В конце прошлого месяца московское «Динамо» победило «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ. В тот же день московская «Родина» обыграла «Краснодар».

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    7 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    «Краснодар» обыграл ЦСКА в чемпионате России

    «Краснодар» прервал серию без побед в РПЛ в матче против ЦСКА

    Tекст: Мария Иванова

    В домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги по футболу «Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:2.

    В составе хозяев голы забили Джон Кордоба на 16-й и 82-й минутах, Батчи (40) и Даниил Уткин (74). У ЦСКА отличились Матвей Кисляк на 35-й минуте и Кирилл Глебов (90+1), передает РИА «Новости».

    «Краснодар» одержал первую победу за последние восемь матчей в чемпионате России; до этого успех сопутствовал команде 29 августа.

    Команда Мурада Мусаева набрала 26 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ, оттеснив ЦСКА с тем же количеством очков на четвертую строчку. Отмечается, что ЦСКА не выигрывал у «Краснодара» в гостевых матчах РПЛ с 2017 года.

    Следующий матч ЦСКА проведет 21 ноября дома против грозненского «Ахмата», а «Краснодар» 22 ноября сыграет на выезде с московским «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу московское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» в гостевом матче 14-го тура чемпионата России.

    На прошлой неделе футбольный клуб «Краснодар» уступил московской «Родине» со счетом 1:2 в матче 13-го тура РПЛ.

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    7 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    В МВД раскрыли схему вербовки подростков спецслужбами в онлайн-играх

    МВД: Вербовка подростков в онлайн-играх начинается с мелких просьб

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил, что вербовка подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх начинается с мелких просьб.

    «Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: «Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга», «А на какой машине он едет», «А забери, пожалуйста, у моего друга, передай мне» и т. д. Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе и специальных служб», – сказал Немов.

    По его словам, злоумышленники находят жертв благодаря играм, изначально нацеленным на коммуникацию. В процессе общения вербовщик постепенно становится для подростка виртуальным знакомым или другом, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, представитель МВД подчеркнул, что использование сервисов «пробива» персональных данных в коммерческих целях является преступлением. Он напомнил об уголовной ответственности за незаконное распространение информации, которую злоумышленники покупают у хакеров и продают вражеским кол-центрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД сообщили об использовании злоумышленниками чат-ботов знакомств для вербовки подростков.

    В прошлом месяце ведомство зафиксировало увеличение количества вовлеченных в совершение киберпреступлений несовершеннолетних на 30%.

    Правоохранительные органы предупредили о применении мошенниками многоступенчатых схем для обмана детей.

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    8 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Суды отказались от негласного приоритета матерей в спорах о детях

    Депутат Госдумы Голубева заявила об отмене приоритета матери в спорах о детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Суды при определении опеки над детьми начали оценивать дела индивидуально и отказались от негласного приоритета матери, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Дарья Голубева.

    Отказ от автоматического преимущества женщины при определении места жительства ребенка закреплен в постановлении пленума Верховного суда России, передает ТАСС.

    «В российской судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери в спорах о детях, особенно если речь шла о малышах дошкольного возраста. Однако постановление пленума Верховного суда РФ № 10 жестко фиксирует: само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой», – заявила Голубева.

    Она пояснила, что ребенка оставят с отцом, если он докажет большую вовлеченность в воспитание и наличие лучших жилищных условий.

    Мать может лишиться опеки в случае асоциального образа жизни или отсутствия дохода без уважительных причин. В такой ситуации закон симметричен, и алименты придется платить женщине.

    Главным критерием для суда остаются интересы ребенка. Инстанции обязаны учитывать его привязанность к каждому из родителей, возраст, а также нравственные качества и материальное положение бывших супругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о праве судов отказать мужчине в разводе при беременности супруги или наличии ребенка младше одного года.

    В январе правительство утвердило план по введению обязательной досудебной медиации для разрешения семейных споров.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России признал рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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    8 ноября 2026, 06:47 • Новости дня
    Психолог назвал тотальный запрет соцсетей для подростков бессмысленным

    Психолог Слободчиков назвал бессмысленным запрет соцсетей для детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Тотальный запрет социальных сетей для подростков бессмыслен, так как цифровая среда стала для них естественным пространством общения, заявил профессор, доктор психологических наук Илья Слободчиков.

    «Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст – это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации», – рассказал Слободчиков РИА «Новости».

    Эксперт пояснил, что введение запретов не решит проблему дефицита живого общения.

    Слободчиков добавил, что ограничивать контент соцсетей нужно с точки зрения повышения его качества. Любые запреты останутся бесполезными до появления реальной и интересной для молодежи альтернативы, заключил профессор.

    В последнее время планы ограничить влияние соцсетей на детей озвучили в Великобритании, Греции, Дании, Испании и Южной Корее, а в Турции запрет на использование соцсетей лицами младше 15 лет уже вступил в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Греции одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет.

    В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Летом французские парламентарии окончательно одобрили закон об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних.

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    8 ноября 2026, 02:23 • Новости дня
    В магазинах «Галатасарая» вырос спрос на футболки с фамилией Батракова

    В магазинах «Галатасарая» выросли продажи футболок с фамилией Батракова

    Tекст: Денис Тельманов

    Продажи футбольной формы турецкого клуба «Галатасарай» с фамилией российского полузащитника Алексея Батракова растут с каждым результативным матчем футболиста.

    Спрос на футболки напрямую зависит от результативности россиянина, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников фирменных магазинов клуба в Стамбуле.

    «Форма с фамилией Батракова становится популярнее с каждым днем благодаря его результативности. Можно сказать, что чем больше мячей он забивает, тем выше спрос на форму», – заявил сотрудник магазина на улице Истикляль. По его словам, ежедневно продается около пяти-шести футболок с фамилией российского полузащитника.

    Взрослая форма обойдется болельщикам в 6250 лир, а печать фамилии будет стоить еще 750 лир. В магазине на домашнем стадионе клуба с субботы также появилась опция нанесения фамилии Батракова кириллицей.

    Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» 20 августа, заключив контракт на пять лет. В субботу его гол помог турецкой команде одержать пятую победу подряд и сохранить лидерство в турнирной таблице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    В четверг пресс-служба турнира включила Батракова в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов. В среду россиянина признали лучшим игроком матча против немецкого «Штутгарта».

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    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

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    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

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    8 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

    «Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

    В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

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