«Динамо» вышло на первое место в РПЛ после победы над «Ахматом»

«Динамо» обыграло «Ахмат» и поднялось на первое место в РПЛ

Tекст: Мария Иванова

Игра прошла на домашнем стадионе «Динамо», передает ТАСС.

В составе победителей голами отметились Даниил Фомин на 2-й минуте и Константин Тюкавин на 77-й минуте.

После этой победы «Динамо» набрало 28 очков, обошло петербургский «Зенит» и заняло первую строчку в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 27 очков и матч в запасе.

«Ахмат» с 11 очками находится на 14-м месте, в зоне переходных матчей.

Следующий матч «Динамо» проведет 7 ноября на выезде против воронежского «Факела», а «Ахмат» в тот же день сыграет дома с московской «Родиной».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 3:1.

В середине месяца «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 3:1.

В сентябре столичное «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга».