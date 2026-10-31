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«Динамо» вышло на первое место в РПЛ после победы над «Ахматом»
«Динамо» обыграло «Ахмат» и поднялось на первое место в РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла на домашнем стадионе «Динамо», передает ТАСС.
В составе победителей голами отметились Даниил Фомин на 2-й минуте и Константин Тюкавин на 77-й минуте.
После этой победы «Динамо» набрало 28 очков, обошло петербургский «Зенит» и заняло первую строчку в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 27 очков и матч в запасе.
«Ахмат» с 11 очками находится на 14-м месте, в зоне переходных матчей.
Следующий матч «Динамо» проведет 7 ноября на выезде против воронежского «Факела», а «Ахмат» в тот же день сыграет дома с московской «Родиной».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 3:1.
В середине месяца «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 3:1.
В сентябре столичное «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга».