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«Акрон» прервал победную серию «Динамо» в РПЛ
Тольяттинский «Акрон» обыграл лидирующее в РПЛ московское «Динамо»
Тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1.
Матч в Самаре завершился победой хозяев. Голы в составе «Акрона» забили Артем Шуманский на 17-й минуте, Кристиян Бистрович на 70-й и Максим Болдырев в добавленное время. За «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, передает РИА «Новости».
Московский клуб прервал серию из семи побед в чемпионате России, но остался лидером турнирной таблицы с 25 очками. «Акрон» набрал 12 очков и расположился на 12-м месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ.
В прошлом месяце столичный клуб на домашнем стадионе обыграл московский «Спартак» в матче седьмого тура.
В начале сентября тольяттинский «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии послематчевых пенальти Кубка России.