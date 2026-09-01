Тольяттинский «Акрон» переиграл «Локомотив» в серии пенальти

Tекст: Ольга Иванова

Тольяттинский клуб одержал победу над московской командой в матче третьего тура пути РПЛ Кубка России по футболу, передает РИА «Новости». Основное время встречи в Самаре завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказался «Акрон» – 5:4.

На 67-й минуте в составе победителей дебютировал полузащитник Карлен Оганесян. Клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с футболистом сборной Армении 1 сентября. Одновременно на поле вышел нападающий Жилсон Беншимол.

На 76-й минуте Беншимол получил травму колена и покинул поле с помощью медицинских сотрудников, уступив место Дуду Родригесу. «Акрон» набрал пять очков и занимает второе место в группе D, тогда как «Локомотив» с двумя баллами идет последним, не одержав ни одной победы со старта сезона. Следующая встреча команд пройдет 13 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе московский «Локомотив» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче чемпионата России.

Ранее столичный клуб уступил московскому ЦСКА в серии пенальти на групповом этапе Кубка страны.

В стартовом туре премьер-лиги петербургский «Зенит» крупно разгромил тольяттинскую команду со счетом 5:0.