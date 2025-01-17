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Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
Владимир Путин объяснил, почему главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет»
На пресс-конференции с президентом Ирана президент России Владимир Путин рассказал, что министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет» за трудности в согласовании международных вопросов в условиях холодной войны.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил, по какой причине министра иностранных дел СССР Андрея Громыко в свое время называли «Мистер Нет». По словам Путина, это прозвище было дано Громыко за его сложность в согласовании международных вопросов, особенно в условиях холодной войны, передает РИА «Новости».
«Когда-то, еще в Советском Союзе, нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что именно для этого и создавалась Организация Объединенных Наций – для поиска приемлемых решений и предотвращения реализации неприемлемых в одностороннем порядке. Президент также добавил, что для сохранения баланса сил в современных условиях необходимо опираться на Устав ООН.
Андрей Громыко сыграл значительную роль в создании ООН, его подпись стоит под Уставом этой международной организации. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН и на протяжении нескольких десятилетий был активным участником международной дипломатии. В 1957 году Громыко назначили министром иностранных дел СССР, и он занимал эту должность до 1985 года, став символом советской внешней политики благодаря своим глубоким знаниям и искусству переговоров.