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Starlink приостановила подключение новых абонентов в Таджикистане
Компания Starlink приостановила подключение новых абонентов к сервису спутникового интернета в Таджикистане, сославшись на государственное регулирование и высокую стоимость наземной сети.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Азия Плюс».
Служба связи при правительстве Таджикистана заявила, что не вводила запретов на продажу и подключение Starlink, и отметила, что компания не уведомляла регулятора о своих планах.
Ведомство направило в Starlink запрос с просьбой разъяснить ситуацию, подчеркнув, что тарифы на наземную инфраструктуру не повышались.
Служба связи выразила готовность предоставить необходимые каналы связи и организовать международную связность через транзитных партнеров. В настоящее время в Таджикистане насчитывается более 6 тыс. абонентов Starlink.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале владелец SpaceX Илон Маск сообщил об официальном начале работы спутниковой системы связи Starlink в Таджикистане.
На прошлой неделе правительство Индии запланировало ввести дополнительные меры контроля за услугами компании.
В понедельник корпорация приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР из-за отсутствия лицензии.