  • Новость часаКремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Италии испугались одного генерала
    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»
    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
    «Жизнь после боя»: Как холостяку-ветерану в военкомате встретить любовь
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о разговоре с Путиным
    Объявлен режим тишины для гуманитарной операции в Алешках
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 12:20 • Новости дня

    Starlink приостановила подключение новых абонентов в Таджикистане

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Starlink приостановила подключение новых абонентов к сервису спутникового интернета в Таджикистане, сославшись на государственное регулирование и высокую стоимость наземной сети.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Азия Плюс».

    Служба связи при правительстве Таджикистана заявила, что не вводила запретов на продажу и подключение Starlink, и отметила, что компания не уведомляла регулятора о своих планах.

    Ведомство направило в Starlink запрос с просьбой разъяснить ситуацию, подчеркнув, что тарифы на наземную инфраструктуру не повышались.

    Служба связи выразила готовность предоставить необходимые каналы связи и организовать международную связность через транзитных партнеров. В настоящее время в Таджикистане насчитывается более 6 тыс. абонентов Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале владелец SpaceX Илон Маск сообщил об официальном начале работы спутниковой системы связи Starlink в Таджикистане.

    На прошлой неделе правительство Индии запланировало ввести дополнительные меры контроля за услугами компании.

    В понедельник корпорация приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР из-за отсутствия лицензии.

    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

    Комментарии (20)
    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

    Комментарии (4)
    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 01:33 • Новости дня
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»

    Посольство России осудило армянского губернатора за реплику об «иванах»

    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольство России в Ереване возмутилось высказыванием губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «иванах», сравнив его с лексиконом немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    «С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д.В. Арушаняна в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России – прим. ВЗГЛЯД) от 17 октября 2026 года упоминание неких «иванов», поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram-канале.

    Дипломаты подчеркнули, что официальному лицу региона, где дислоцируется 102-я российская военная база и несут службу пограничники из России, недопустимо использовать публичные высказывания, провоцирующие национальную неприязнь.

    В посольстве добавили, что подобные действия в корне противоречат духу многовековой дружбы между народами двух стран.

    Губернатор Ширакской области в Армении Давид Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы – это не ваши Иваны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и армянский посол Гурген Арсенян подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Летом президент Владимир Путин заверил в намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его дальнейшего внешнеполитического выбора.

    Комментарии (21)
    27 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между Россией и Европой носят несистемный характер, а европейские представители на встречах требуют от Москвы капитуляции, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.

    «Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.

    В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    Комментарии (20)
    26 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    @ Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России впервые с февраля 2022 года.

    Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.

    По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.

    В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.

    Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.

    Комментарии (9)
    26 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений для организации круговой обороны городов.

    Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах по развитию полосы инженерных заграждений, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

    Текст самого решения СНБО доступен исключительно для служебного пользования, подробности инициативы не разглашаются.

    Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной украинские СМИ сообщили об организации оборонительных рубежей в Волынской области.

    Администрации Киевской области получили указание приступить к круговой обороне населенных пунктов.

    В прошлом году Владимир Зеленский решил открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе Украины.

    Комментарии (12)
    26 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться

    Bloomberg: Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться

    Tекст: Вера Басилая

    Американская корпорация Microsoft в рамках плана по сокращению расходов предложила более 60 тыс. специалистов в США, Канаде, Британии и Индии компенсацию за добровольный уход.

    Более 60 тыс. сотрудников Microsoft в Соединенных Штатах, Британии, Канаде и Индии получили предложение добровольно покинуть компанию в обмен на денежные выплаты в рамках оптимизации затрат, передает Bloomberg.

    «Это предложение дает сотрудникам, которые рассматривают возможность ухода из компании и имеют на это право, новый шанс совершить это сейчас при нашей поддержке», – заявила директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

    Участвовать в программе разрешили работникам финансового отдела, а также дочерних предприятий Xbox, Windows и Copilot. Предложение не распространяется на специалистов в области продаж, маркетинга, кибербезопасности, квантовых вычислений и центров обработки данных.

    В настоящий момент штат американской корпорации насчитывает более 223 тыс. человек. Программа добровольного увольнения охватывает порядка 27% персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников.

    В начале месяца власти США исключили корпорацию Microsoft из программы по найму иностранных работников.

    В прошлом месяце Microsoft ограничила использование облачного сервиса Xbox Cloud Gaming.

    Комментарии (15)
    27 октября 2026, 08:18 • Новости дня
    Техника ВСУ попала под удары «Ланцетов» в многокилометровых пробках у Славянска

    ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным приходится обеспечивать снабжение группировки в Славянске и Краматорске по разбитой альтернативной трассе, где из-за многокилометровых пробок транспорт становится мишенью для российских беспилотников «Ланцет».

    Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.

    Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.

    Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.

    Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

    Комментарии (10)
    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

    Комментарии (7)
    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Комментарии (11)
    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали в результате недавних атак беспилотников и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках, сообщили в компании.

    «Яндекс» перенесет не пострадавшие после атак беспилотников суперкомпьютеры на новые площадки, сообщили в компании РИА «Новости».

    «Суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» не пострадали в результате атак на дата-центры «Яндекса»», – заявили в компании.

    Устройства уже разворачиваются на новых вычислительных площадках.

    Отмечается, что три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным местам. Они по-прежнему будут использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов компании и для обучения фундаментальных языковых моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в компании сообщили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников на центры обработки данных. В середине месяца Минцифры помогло компании найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. В начале месяца часть сервисов «Яндекса» начала работать с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью.

    Комментарии (4)
    26 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    @ IMAGO/Zoonar.com/Elena Rui/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство промышленности и торговли предложило отечественным отелям, пансионатам и заведениям общественного питания добавить в меню отдельную категорию с традиционными утренними блюдами.

    Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

    В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.

    Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.

    Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

    В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.

    Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.

    Комментарии (9)
    26 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов

    Украинская Fire Point применила сало для защиты дронов от морозов

    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское предприятие Fire Point решило использовать сало при производстве беспилотных летательных аппаратов для защиты комплектующих от воздействия сильных холодов.

    Производитель беспилотников начал наносить на чувствительные компоненты слой жира, чтобы уберечь аппараты от воздействия низких температур, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Fire Point в соцсетях.

    «Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение – не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов», – говорится в сообщении.

    В компании пояснили, что нанесение слоя сала является простым решением, которое позволяет надежно защитить уязвимые детали дрона от переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пророссийское подполье сообщило об уничтожении объектов компании Fire Point благодаря переданным украинскими гражданами координатам.

    Летом Министерство обороны отчиталось о поражении киевского завода этого предприятия.

    В июне руководитель Fire Point Денис Штилерман заявил о способности украинской промышленности быстро создать ядерное оружие.

    Комментарии (9)
    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

    Комментарии (7)
    Главное
    Итальянская Eni решила нарастить добычу газа в Средиземном море
    Сеул отозвал восемь дипломатов с Украины
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ
    Пекин объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий в центре

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После первого сложного квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации