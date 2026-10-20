Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink
The Economic Times: Индия решила обязать Starlink контролировать трафик
Правительство Индии планирует ввести дополнительные меры контроля за услугами спутниковой связи Starlink, обязав компанию Илона Маска устанавливать устройства для мониторинга трафика.
Власти Индии хотят обязать американского оператора связи Starlink устанавливать на станциях оборудование для мониторинга трафика, пишет The Economic Times. По информации издания, эта аппаратура предназначена для выявления одностороннего ограничения скорости передачи данных и позволяет полностью контролировать услуги спутниковой связи в стране, передает ТАСС.
Новые требования могут осложнить полномасштабную деятельность Starlink в Индии. Компания SpaceX уже построила 20 наземных станций в республике, которые, по ее заявлениям, оснащены средствами контроля для защиты данных пользователей.
В 2021 году SpaceX открыла филиал в Индии для предоставления услуг высокоскоростного широкополосного интернета. В июле 2025 года компания получила предварительную лицензию, однако в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку на развертывание сети второго поколения из-за несоответствия требованиям безопасности и планов использовать запрещенные частотные диапазоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индийская Reliance ответила на критику Илона Маска.
В сентябре президент Финляндии Александр Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.
В феврале Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink.