Власти Киевской области поручили готовить населенные пункты к круговой обороне

Tекст: Вера Басилая

Украинские власти начали подготовку населенных пунктов столичного региона к ведению круговой обороны, передают «Вести» со ссылкой на местные средства массовой информации.

Об этом сообщил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин. По его словам, соответствующее поручение уже доведено до местных органов управления.

«Получили задачу подготовить населенные пункты в Киевской области к круговой обороне», – заявил чиновник.

Российские силовые структуры сообщили о планах принудительного привлечения украинцев к строительству оборонительной линии от Киевского водохранилища до Сум.

В феврале текущего года украинское командование распорядилось подготовить к круговой обороне всю Одесскую область.