Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».0 комментариев
Иран потребовал от США компенсации за открытие Ормузского пролива
Власти Ирана передали Вашингтону через пакистанских посредников предложение о разблокировке Ормузского пролива в обмен на финансовые выплаты, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, Тегеран выдвинул американской стороне условия для возобновления движения судов, Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций, передает ТАСС.
Соответствующие инициативы, включающие два предложения, были направлены через Пакистан, который выступает посредником на непрямых переговорах. Руководство страны также настаивает на предварительном обсуждении вопроса снятия санкций и разморозки активов до заключения любых официальных соглашений.
Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что отмена рестрикций остается неизменным требованием государства, которое рассмотрят на следующих этапах. При этом дипломат подчеркнул, что ядерная программа на текущей стадии диалога обсуждаться не будет.
Накануне в столицу исламской республики с миссией прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом для урегулирования существующих разногласий.
Ранее Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива.