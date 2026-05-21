  Лента новостей
    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    21 мая 2026, 04:15 • Новости дня

    В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран планирует задействовать ранее не применявшиеся в боевых условиях современные вооружения в случае эскалации конфликта с американскими и израильскими войсками, сообщил иранский военный источник.

    «Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

    Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

    В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.


    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    США провели пуск МБР Minuteman III

    Tекст: Мария Иванова

    Невооруженная межконтинентальная ракета Minuteman III стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США.

    Американское командование глобальных ударов осуществило тестовый запуск носителя рано утром 20 мая, передает РИА «Новости».

    Испытание прошло на территории базы Космических сил. Военные подчеркнули, что маневр планировался несколько лет назад и не связан с текущей международной обстановкой.

    «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы – от операторов до самой ракеты – выполнять поставленную задачу», – говорится в официальном заявлении.

    Запуск стал комплексной проверкой работы обслуживающего персонала и техники. Инженеры внимательно отслеживали траекторию полета, функционирование двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. Командир летно-испытательной эскадрильи Кэрри Рэй добавила, что испытание полностью подтвердило надежность боевой системы.

    Собранную информацию передадут в американское военное ведомство, министерство энергетики и Стратегическое командование. Специалисты проведут детальный анализ технического состояния ракеты для оценки качества обслуживания и определения дальнейших сроков эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные накануне анонсировали тестовый старт невооруженной ракеты с базы в Калифорнии.

    Данные межконтинентальные баллистические ракеты значительно превысили свой изначально запланированный срок службы.

    Предыдущий плановый испытательный запуск Minuteman III состоялся в марте.

    20 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по делу о гибели американских граждан в 1996 году. Как следует из рассекреченного обвинительного заключения, 94-летнему политику и ряду других фигурантов вменяются заговор с целью убийства граждан США и несколько иных преступлений.

    Речь идет об инциденте 24 февраля 1996 года, когда были сбиты гражданские самолеты организации, связанной с противниками кубинских властей. Вашингтон считает, что к произошедшему имело отношение руководство Кубы того периода, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

    Раулю Кастро сейчас 94 года. Он является братом Фиделя Кастро и руководил Кубой с 2008 по 2018 год. Во время его правления Куба и США при администрации Барака Обамы начали процесс нормализации отношений, однако позже курс на сближение был свернут Дональдом Трампом.

    Поводом для расследования США стали события 24 февраля 1996 года, когда кубинский истребитель МиГ-29 уничтожил два самолета Cessna 337 Skymaster организации «Братья во спасение», выступавшей против властей Кубы. В результате погибли четыре человека.

    Обвинения против Кастро предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон запланировал уголовное преследование бывшего кубинского лидера за уничтожение самолетов в 1996 году.

    Белый дом рассмотрел возможность силового захвата политика по венесуэльскому сценарию. В ответ Гавана пообещала дать решительный отпор при любой попытке вооруженного вторжения.

    20 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиле достигла 99%, и не исключил попытки стать премьером еврейского государства после ухода с поста.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

    Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

    Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

    Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

    До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем  намерении все же их не использовать.


    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    20 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    TWZ: Раскрыт замаскированный под контейнер комплекс запуска сотни дронов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания DZYNE Technologies продемонстрировала недорогие модульные беспилотники Blitz и замаскированную под обычный грузовой контейнер пусковую установку BlitzBox, способную выпустить рой из ста аппаратов.

    Компания DZYNE Technologies раскрыла детали о своем новом беспилотном комплексе Blitz и контейнерной системе запуска BlitzBox, передает портал TWZ.

    Самая крупная версия установки способна запустить волну из ста дронов. За последние четыре месяца Пентагон дважды запрашивал предложения на создание подобных систем.

    «Он заполняет нишу между мультикоптерами и более крупными аппаратами второй группы. Так что вы действительно попадаете в средний диапазон дальности и продолжительности полета, сохраняя при этом оперативно значимую полезную нагрузку», – заявил менеджер проекта Коннор Толер.

    Аппарат Blitz представляет собой небольшой модульный дрон самолетного типа с двумя электродвигателями. В зависимости от батареи он может пролететь до 80 или 150 километров, находясь в воздухе от одного до двух часов. Максимальная полезная нагрузка составляет более двух килограммов.

    Контейнерная система BlitzBox выпускается в двух вариантах: трехметровом на 16 дронов и 12-метровом на 100 аппаратов. Внешне они не отличаются от обычных транспортных контейнеров, что усложняет их обнаружение противником. Установки могут управляться дистанционно через спутниковую связь, включая системы Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали запуск перехватывающих беспилотников с борта турбовинтовых самолетов Ан-28.

    Американские аппараты семейства MQ-9 получат способность для атаки целей дальнобойными крылатыми ракетами.

    На российском патрульном катере проекта 21980 в Черном море впервые появилась решетчатая защита от воздушных дронов.

    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    20 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты и Израиль вступили в войну с Ираном с целью привести к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, как минимум американский президент Дональд Трамп открыто говорил о плане США и Израиля инициировать «смену режима» в Иране, заменив сложившуюся власть «кем-то изнутри», пишет Independent.

    Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

    До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    «Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

    Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

    «С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», –  заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

    Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

    Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

    Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.

    20 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    TWZ: Швеция выбрала французские фрегаты с необычным дизайном носа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведские военно-морские силы пополнятся четырьмя новыми надводными кораблями класса Lulea, проект которых основан на французских фрегатах типа FDI.

    Швеция определилась с выбором будущих надводных кораблей класса Lulea, отдав предпочтение французскому проекту фрегата FDI, пишет TWZ.

    Необычный дизайн с перевернутым носом обошел конкурентов из Британии и Испании. О решении было объявлено на палубе корвета-невидимки Harnosand класса Visby.

    Сейчас корветы Visby водоизмещением 705 тонн и длиной 72 метра являются крупнейшими кораблями шведского флота. Однако новые французские фрегаты будут значительно больше: их водоизмещение составит 4390 тонн, а длина – 122 метра. Выбор в пользу FDI обусловлен интегрированными боевыми системами, зрелостью проекта и сроками поставок. Франция предложила передать первый полностью оборудованный корабль уже в 2030 году.

    «Это решение утроит шведскую противовоздушную оборону наземного и надводного базирования», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фрегаты будут вооружены зенитными ракетами Aster 30 и CAMM-ER, способными поражать цели на расстоянии более 120 и 40 километров соответственно. Вместо французских противокорабельных ракет корабли оснастят шведскими RBS 15, а для борьбы с подлодками установят легкие торпеды Torped 47.

    Артиллерийское вооружение будет представлено шведскими пушками Bofors 57-мм и зенитными комплексами Bofors 40 Mk 4. Выбор французского проекта укрепит военное сотрудничество двух стран, о чем уже упомянул президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что новые корабли усилят позиции шведского флота в Балтийском море и Северной Атлантике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции одобрило закупку четырех французских фрегатов.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о форсированной модернизации шведского флота против российской стороны.

    В прошлом году вооруженные силы королевства запланировали приобретение дальнобойных крылатых ракет.

    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    20 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    КСИР сообщил о проходе коммерческих судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки более двух десятков торговых судов благополучно пересекли Ормузский пролив под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.

    Движение коммерческого флота в стратегически важном регионе продолжается при обеспечении безопасности со стороны Тегерана. Информацию об этом распространили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС.

    «За последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, прошли через Ормузский пролив в координации и обеспечении безопасности со стороны Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Ситуация в регионе обострилась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по крупнейшим иранским городам, включая столицу. В ответ КСИР провел масштабную операцию, атаковав израильскую территорию и американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востока.

    После этого иранские власти приняли решение закрыть Ормузский пролив для кораблей, связанных с государствами, поддержавшими нападение на республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз увеличил зону своих военных операций в Ормузском проливе. Тегеран перекрыл этот маршрут для судов союзников США.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пообещали обеспечить стабильное судоходство при отсутствии внешних угроз.

    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    Главное
    Российский Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине
    Российские БПЛА уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля
    Автор песен Ваенги и Бичевской умер в аэропорту Белграда

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

