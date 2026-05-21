В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

Tекст: Катерина Туманова

«Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.



