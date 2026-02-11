Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Европарламент согласовал позицию по торговой сделке с США
Европарламент принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев, сообщает Politico.
Верховные торговые законодатели Европарламента договорились о единой позиции по торговому соглашению между Евросоюзом и США, сообщает Politico.
Переговоры завершились после нескольких недель споров вокруг возможных дополнительных условий к сделке, заключённой президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Достигнутая договорённость сняла затяжной тупик относительно отмены тарифов на американские промышленные товары и лобстеров.
«Если США не снизят тарифы для этих товаров – более 400 позиций – через шесть месяцев, мы автоматически восстановим европейские тарифы на сталь и связанные с ней продукты», – заявил председатель торгового комитета Бернд Ланге.
Кроме того, депутаты договорились о «сроке годности» сделки – она утратит силу в марте 2028 года, что вынудит стороны пересмотреть условия при сохранении Трампа у власти. Уже ранее была согласована приостановка сделки в случае угроз со стороны США территориальной целостности Европы. Как подчеркнула Карин Карлсбро из фракции Renew, у ЕС появится новый инструмент для ответа на тарифный шантаж.
Компромисс поддержали ведущие фракции – Европейская народная партия, социалисты, Renew и «Зелёные», после того как США выразили недовольство медленным выполнением договорённостей Брюсселем.
Ведущий депутат от «Зелёных»Анна Каваццини отметила, что дополнительные инструменты ЕС важны, хотя сама сделка остаётся «несбалансированной» и содержит спорные пункты.
Ожидается, что торговый комитет проголосует по новому соглашению 24 февраля. После подтверждения решения на пленарном голосовании в марте начнутся переговоры между институтами ЕС, прежде чем закон вступит в силу. Однако обсуждения с правительствами стран ЕС могут быть сложными – особенно в части жестких положений по стали и сроку действия сделки.
Европейский парламент готов был приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за угрозы введения новых тарифов против стран, поддержавших Гренландию.
Издание Financial Times заявило, что Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами.
Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.
При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.