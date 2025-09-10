Барделла обвинил фон дер Ляйен в провале переговоров с США

Барделла обвинил Еврокомиссию в невыгодных для ЕС условиях сделки с США

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Жордан Барделла подверг резкой критике ежегодное послание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметив, что она не смогла должным образом защитить интересы Европы в отношениях с США. «История вас сурово осудит, как и наш народ», – заявил Барделла во время сессии Европарламента, обращаясь к фон дер Ляйен.

Политик подчеркнул, что Еврокомиссия уступила другим странам, которые заключили более выгодные торговые соглашения с США. По его словам, Канада, Британия, Австралия и Южная Корея добились лучших условий, а ЕС оказался в менее выгодном положении. Барделла заявил, что ни один крупный управленец не подписал бы подобное соглашение, и выразил сомнение в том, что глава Еврокомиссии защищает интересы европейских граждан.

В ответ фон дер Ляйен утверждала, что новое соглашение с США о 15-процентных тарифах на европейские товары стало оптимальным вариантом, позволившим избежать торговой войны, и в целом выгодно для Евросоюза. Она уверена, что Брюсселю удалось добиться лучших условий по сравнению с другими торговыми партнерами США, на которых были введены пошлины.

Напомним, 27 июля фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о введении с 1 августа пошлин в размере 15% на 75% европейского экспорта в США вместо 30% пошлин на весь импорт из Европы. ЕС, в свою очередь, отказался от тарифов на американские товары, пообещал полностью запретить импорт российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в экономику США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз пока не может вести равноправные переговоры с США по торговым пошлинам.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.