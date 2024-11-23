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Россиянин Петр Ян победил Дейвесона Фигейредо на турнире UFC в Китае
Россиянин Петр Ян победил бразильца Дейвесона Фигейредо на турнире UFC в Китае
На турнире UFC в китайском Макао российский боец Петр Ян одержал уверенную победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо в пятираундовом поединке.
Российский боец Петр Ян одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо в главном бою турнира UFC, который прошел в китайском Макао, сообщает ТАСС. Поединок длился пять раундов и завершился решением судей в пользу Яна.
Яну 31 год, и эта победа стала его 18-й в карьере при пяти поражениях. Ранее он уже владел чемпионским поясом UFC в легчайшем весе. Его соперник, 36-летний Дейвесон Фигейредо, имеет на своем счету теперь четыре поражения при 24 победах и одной ничьей. Бразилец также ранее был чемпионом, но в наилегчайшем весе.
Для Яна это был важный бой, так как он стремится вернуться к чемпионскому титулу после потери пояса. Фигейредо также имел мотивацию, надеясь на успешное возвращение после предыдущих неудач. Турнир в Макао собрал множество зрителей, став ярким событием в мире смешанных единоборств.
Ранее российский ММА Муслим Салихов победил аргентинца Сантьяго Понциниббио на турнире UFC в Денвере (штат Колорадо, США). А российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье.