Греция отвергла причастность к удару ATACMS по Севастополю

Tекст: Валерия Городецкая

В понедельник Кефалояннис отвечал на вопросы депутатов парламента, лидер фракции «Ники» Димитриос Нациос напомнил, что 23 июня Севастополь подвергся атаке ракетами ATACMS, обратили внимание местные СМИ, передает «Коммерсант».

Со ссылкой на «американский источник» депутат заявил, что эту атаку поддерживали разведывательные беспилотники США, базирующиеся в Ларисе. В частности, по словам Нациоса, Global Hawk участвовал в координации атаки и предоставлении информации о цели.

«За пределами территории Греции, в миссиях, выполняемых самолетами США, независимо от того, пилотируемые они или беспилотные, только США имеют полный оперативный и административный контроль и фактически нет каких-либо обязательств информировать греческую сторону, и это основано на международном праве», – ответил Кефалояннис.

Ранее ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS.

Напомним, удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.