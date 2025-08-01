Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ЕС и 60 стран

Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и 60 стран

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран, а также в отношении Евросоюза, передает ТАСС. Документ официально опубликован Белым домом, а его положения вступят в силу 7 августа.

Самые высокие ставки получат такие страны, как Ирак и Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос и Мьянма (40%) и Сирия (41%). В списке также отдельно указаны Фолклендские острова, для которых устанавливается пошлина в 10%, и Тайвань с пошлиной в 20%.

Для стран, не упомянутых в перечне, будет действовать «базовая пошлина» в 10%. Эти меры, как указано в документе, направлены на защиту внутреннего рынка США и обеспечение честной конкуренции.

Кроме того, отдельным указом Трамп повысил пошлины для Канады с 25% до 35% из-за, как говорится в документе, недостаточных усилий Оттавы по борьбе с контрабандой фентанила в США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

Трамп также заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10%-ых тарифов.

В Госдепе предупредили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти и секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

В Кремле отметили, что российская экономика продолжает устойчиво работать несмотря на длительное санкционное давление, и Россия выработала иммунитет к санкциям.