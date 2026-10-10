Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Трамп возмутился отказом присудить США Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании из-за того, что Нобелевский комитет не присудил премию мира американской стороне, несмотря на усилия Вашингтона по урегулированию международных конфликтов.
Глава американского государства перечислил политические достижения последних лет, передает РИА «Новости».
«Я урегулировал 8 войн и близок к тому, чтобы положить конец или урегулировать еще две, вернул всех израильских заложников, включая последних 28, как живых, так и мертвых, освободил и отправил на родину сотни заложников из разных стран мира, выиграл войну в Венесуэле... помешал … Исламской Республике Иран, получить ядерное оружие и сделал многое другое! И все же, несмотря на все это, ни я, ни США не получили Нобелевскую премию мира. Вот это да!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее политик подчеркивал, что награду присудили безвестному сотруднику ООН, не добившемуся никаких результатов. По мнению американского лидера, комитет дискредитировал себя подобным решением.
В субботу посол России в Норвегии Николай Корчунов указал на политизацию Нобелевской премии мира.
В пятницу комитет назвал имя нового лауреата. Нобелевский комитет в Осло сообщил, что премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй за усилия по продвижению международного права.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на вручение награды американскому лидеру.