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Украинские СМИ узнали о крупных потерях дронов ВСУ из-за системы Starshield
Kyiv Independent: ВСУ понесли огромные потери дронов из-за Starshield
Ограничения в работе спутниковой системы связи Starshield стали причиной потери украинской армией множества беспилотников и отмены ряда военных операций, пишет украинское издание.
«Ограничения скорости Starshield распространяются только на подконтрольные России территории, что затрудняет проведение Украиной кампании по нанесению ближнего удара», – сообщили Kyiv Independent военные источники.
Один из собеседников издания отметил, что ограничения существенно затронули ударные БПЛА средней дальности FP-2. Это привело к «чрезвычайно высоким потерям беспилотников» во время ряда операций, некоторые из которых в итоге были отменены.
Другой высокопоставленный военный назвал ограничение работы Starshield «политическим решением», добавляет ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Зеленский пожаловался на массовые ограничения доступа ВСУ к системе Starshield.
В октябре экс-замминистра обороны Украины Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.
Президент США сообщил о снятии ограничений на использование украинской армией военной системы спутниковой связи Starshield.