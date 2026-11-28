Kyiv Independent: ВСУ понесли огромные потери дронов из-за Starshield

Tекст: Катерина Туманова

«Ограничения скорости Starshield распространяются только на подконтрольные России территории, что затрудняет проведение Украиной кампании по нанесению ближнего удара», – сообщили Kyiv Independent военные источники.

Один из собеседников издания отметил, что ограничения существенно затронули ударные БПЛА средней дальности FP-2. Это привело к «чрезвычайно высоким потерям беспилотников» во время ряда операций, некоторые из которых в итоге были отменены.

Другой высокопоставленный военный назвал ограничение работы Starshield «политическим решением», добавляет ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Зеленский пожаловался на массовые ограничения доступа ВСУ к системе Starshield.

В октябре экс-замминистра обороны Украины Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

Президент США сообщил о снятии ограничений на использование украинской армией военной системы спутниковой связи Starshield.