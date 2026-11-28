Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Силы ПВО сбили 25 летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили с начала суток 25 беспилотников, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Уничтожены ещё 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал он.
До этого мэр сообщил о десяти ликвидированных дронах. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Итого с полуночи силы ПВО отразили атаку 25 БПЛА, летевших в сторону столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы ПВО уничтожили 23 летевших на Москву беспилотников. Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово ограничили использование воздушного пространства.
При этом силы ПВО уничтожили в течение пятницы 74 дрона над четырьмя регионами России. А в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских дронов.