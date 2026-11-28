Tекст: Катерина Туманова

«Уничтожены ещё 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал он.

До этого мэр сообщил о десяти ликвидированных дронах. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Итого с полуночи силы ПВО отразили атаку 25 БПЛА, летевших в сторону столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы ПВО уничтожили 23 летевших на Москву беспилотников. Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово ограничили использование воздушного пространства.

При этом силы ПВО уничтожили в течение пятницы 74 дрона над четырьмя регионами России. А в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских дронов.



