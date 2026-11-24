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Метеоролог Леус объявил о наступлении метеорологической зимы в Москве
Синоптик сообщил о начале метеорологической зимы в Москве
В столице с опозданием почти на две недели началась метеорологическая зима, так как среднесуточная температура воздуха впервые опустилась ниже нулевой отметки, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодняшний день, 24 ноября, стал первым днем холодного сезона с отрицательной среднесуточной температурой – по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, она составила -0,8 градуса», – сообщил метеоролог в Max-канале.
Он отметил, что в ближайшие 7–10 дней среднесуточная температура воздуха в столице по прогнозам также ожидается ниже нулевой отметки, что позволяет говорить о начале метеорологической зимы.
Леус указал на то, что смена сезонов в этом году произошла с опозданием на 12 дней относительно средней многолетней даты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на территории Москвы и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре спрогнозировали рост высоты снежного покрова в Москве до 12 сантиметров к началу декабря. Прошедшую неделю синоптик Леус назвал последней неделей метеорологической осени в столице.