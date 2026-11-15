Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников
Системы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», – сообщил мэр в «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО трех беспилотников.
В пятницу системы ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ на подлете к столице.
В четверг российские системы ПВО сбили еще 15 беспилотных летательных аппаратов.