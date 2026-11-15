Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

Tекст: Алексей Дегтярёв

Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

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