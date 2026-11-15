Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В Омской области загорелся автоцентр на площади 2,4 тыс. квадратов
В Омской области произошел пожар в автоцентре, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сообщение о пожаре поступило по адресу: Омская область, Кировский район, ул. Семиреченская», – передает ТАСС сообщение МЧС.
В ведомстве уточнили, что горит кровля здания на всей площади 2,4 тыс. кв. метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействованы 70 человек и 21 единица техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-служба МЧС России сообщила о распространении пожара на складе в Казани на площади до 4 тыс. кв. метров.
В прошлом месяце площадь пожара в двух деревянных домах в центре Томска достигла 700 кв. метров.
Возгорание в помещении котельной на производственном объекте в Ленинградской области распространилось на площадь 600 кв. метров.