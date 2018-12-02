Мединский сообщил о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев

В рассекреченном деле под грифом «Смерш» 1942–1944 годов обнаружены новые доказательства подвига 28 панфиловцев, сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

В статье для «Российской газеты» Мединский рассказал, что «Российское военно-историческое общество последние два года вело поиски в архивах». В рассекреченном осенью 2018 года деле обнаружены «три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был; два новых описания боя».

Кроме того, обнаружены «многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига», сообщил министр.

«Скажем, слова политрука Клочкова «Отступать некуда», – приводит пример Мединский.

Он отметил, что обнаружены документы, свидетельствующие о достоверности боя, о котором всегда говорили как о символе, передает РИА «Новости».

Мединский в статье привел выдержки из рассекреченных документов.

Он заявил, что подвиги «28 панфиловцев, Зои Космодемьянской, Гастелло, пионеров-героев, «Молодой гвардии», Александра Матросова» раз за разом пытаются «свести на нет».

«Россия – страна героев. Наша историческая судьба определила особый русский тип стойкости. Высшее ее проявление – жертвенность. И 28, и Зоя, и Матросов, и молодогвардейцы, и далее – все это святые мученики вне религиозного контекста», – заявил он.

Министр считает, что споры вокруг этих фигур носят идеологический характер.