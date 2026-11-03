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Правительство выделило 600 млн рублей на строительство порта на Сахалине
Кабмин России направил 600 млн рублей на рыбный порт Корсаков
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении порядка 600 млн рублей на модернизацию и строительство рыбного терминала в порту Корсаков.
Средства пойдут на обновление гидротехнических сооружений торговой гавани в Дальневосточном федеральном округе, передает ТАСС.
«Чтобы ускорить обновление гидротехнических сооружений торгового порта, направим около 600 млн рублей. Такой подход поможет завершить в срок все запланированные работы по созданию рыбного терминала, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест на острове», – заявил Мишустин.
Глава кабмина напомнил о необходимости нарастить вложения в промышленные и инфраструктурные проекты ДФО. По его словам, после завершения реконструкции порт Корсаков станет частью Трансарктического транспортного коридора, что позволит увеличить объемы обслуживания нефтегазовых проектов и туристических судов, а также сократить время обработки грузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства бывшему вице-премьеру Юрию Трутневу за развитие Дальнего Востока.
Полпред президента в ДФО Олег Кожемяко заявил о необходимости сохранить и приумножить заданные темпы развития макрорегиона.
В сентябре президент Владимир Путин призвал продолжить активное развитие дальневосточных и арктических территорий.