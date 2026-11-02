В НАТО испугались мести Трампа при поражении республиканцев на выборах

Tекст: Игорь Иножарский

Дипломаты стран НАТО выразили обеспокоенность тем, что если конгресс ограничит действия Трампа во внутренней политике после промежуточных выборов, он может сосредоточиться на внешней, пишет Politico.

В декабре ожидается пересмотр численности войск США в Европе. По мнению европейских чиновников, в случае поражения республиканцев Трамп может увеличить масштабы вывода американских военных.

Кроме того, в Брюсселе не исключают, что американский лидер попытается увязать дальнейшее присутствие войск США с согласием Европы на мирное соглашение по Украине на американских условиях. Также высказываются опасения о возможном сокращении финансирования НАТО со стороны США и сближении Вашингтона с Москвой.

«Обычно то, что происходит с президентами – «хромыми утками», – это смесь выплескивания разочарований и авантюризма во внешней политике», – заявил один из высокопоставленных европейских чиновников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский и Украина получили меньше внимания на саммите НАТО в Анкаре из-за Дональда Трампа. В июне НАТО выразило обеспокоенность возможным недовольством Трампа из-за снижения расходов на оборону странами альянса. В апреле Европа выразила тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО, озвученной Трампом.