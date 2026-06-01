    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе
    Зеленский раскрыл реакцию США на письмо о ракетах для ПВО
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Российские военные весной освободили 63 населенных пункта
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе
    ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии
    Россия призвала ОБСЕ оценить преступления против детей на Украине
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил её и всегда был за её интересы. Герцен – скорее, иноагент, желавший России поражения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    1 июня 2026, 09:22 • Новости дня

    FT сообщила о страхе НАТО разозлить Трампа урезанием бюджетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО обеспокоена возможностью снижения рядом стран-членов расходов на оборону до уровня ниже 2% ВВП, так как это может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите альянса в Анкаре, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

    В блоке стран Запада нарастает тревога из-за вероятного снижения трат на армию, передает РИА «Новости».

    По данным газеты Financial Times, некоторые члены военного союза планируют опустить планку финансирования ниже установленных 2% ВВП. Подобная тенденция способна вызвать резкое недовольство главы США на предстоящем саммите альянса.

    Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш открыто признал, что оборонные расходы его государства в 2026 году окажутся меньше целевого показателя. Европейские чиновники опасаются эффекта домино, так как чешский прецедент может вдохновить другие столицы на аналогичные шаги. Это ставит под удар заявления о стремлении Европы к независимости от Вашингтона.

    «Это серьезная проблема для чиновников НАТО, отчаянно стремящихся избежать недовольства Трампа на саммите 7-8 июля в Анкаре», – подчеркивает Financial Times. Американский лидер неоднократно критиковал союзников за недостаточный вклад в общую безопасность и требовал увеличить отчисления до 5% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году.

    Власти Германии выразили готовность увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать повышение целевого показателя альянса.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    30 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»

    Tекст: Антон Антонов

    Катастрофические последствия атак ВСУ на российские атомные электростанции могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», – подчеркнул Медведев в «Максе».

    По его словам, подобный исход ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответной мерой на такие действия может стать «симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о приближении мира к опасному инциденту из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал задуматься о последствиях зеркального ответа на украинские удары по атомным станциям.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    31 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что его страна, вероятно, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году. Однако он считает, что у него есть преимущество перед другими европейскими лидерами благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, сказал он газете Financial Times (FT).

    Глава чешского правительства Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году, передает ТАСС. Политик рассчитывает избежать жесткой критики благодаря поддержке американского лидера Дональда Трампа, о чем он рассказал британской газете Financial Times.

    Бабиш подчеркнул особый характер своих отношений с президентом США. «Я встречался с американским лидером пять раз и подвергался за это критике, но теперь рассчитываю на преимущество», – заявил политик.

    Проект военного бюджета страны на 2026 год формально сверстан на уровне 2,1% ВВП. При этом в данную сумму заложены траты на строительство автомагистрали, что не учитывается по стандартам Североатлантического альянса. Правительство вынуждено бороться с серьезным дефицитом средств, оставшимся от предыдущего руководства.

    Ожидается, что вопрос финансирования станет главной темой предстоящего июльского саммита в Анкаре. Европейские страны всерьез опасаются недовольства Вашингтона. Ранее американские представители неоднократно требовали от союзников подробных отчетов об увеличении военных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выдвинул странам НАТО ультиматум об обязательном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП.

    Бывший тогда лидером оппозиции Андрей Бабиш назвал эту цель совершенно нереалистичной для Чехии.

    В декабре прошлого года президент республики Петр Павел назначил политика новым премьер-министром страны.

    29 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Падение дрона в румынском городе Галаце является результатом работы ПВО, заявил президент Румынии Никушор Дан.

    Президент Румынии Никушор Дан сообщил во время визита в Галац, что аппарат изначально направлялся на Украину, однако сбился с курса, передает РИА «Новости».

    «Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20–30 километров от Дуная с востока на запад, часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца», – заявил Дан.

    Отвечая на вопросы журналистов о причинах изменения маршрута, Дан пояснил, что беспилотник получил кинетическое поражение.

    В ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галаце.

    Руководство Европейского союза обвинило Москву в падении БПЛА в Румынии.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента.

    29 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Минобороны Румынии заявило о попадании в жилой дом беспилотника «Герань-2»
    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Румынии сообщило, что в результате детонации боевой части якобы российского дрона «Герань-2» при столкновении со зданием пострадали два человека, которых экстренно госпитализировали в местную больницу, сообщает Agerpres.

    Команды специалистов министерства национальной обороны, министерства внутренних дел и Румынской службы информации продолжают расследование в районе многоквартирного дома в Галаце, куда упал дрон. По предварительным данным, весь боезаряд якобы беспилотника российского производства «Герань-2» взорвался при ударе, передает Agerpres.

    Двое пострадавших были доставлены в уездную клиническую больницу скорой помощи Галаца. Граждан просят следовать рекомендациям властей и следить за официальными обновлениями, выпускаемыми по институциональным каналам.

    «Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют собой новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – говорится в пресс-релизе ведомства. В заявлении также отмечается, что подобные инциденты ставят под угрозу не только безопасность румынских граждан, но и коллективную безопасность НАТО.

    В румынском городе Галац беспилотный летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже.

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с румынским руководством из-за падения дрона.

    30 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Туск призвал НАТО всерьез отнестись к предупреждению Медведева

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО следует всерьез отнестись к словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Туск прокомментировал недавний инцидент с падением дрона на румынской территории, передают «Вести».

    Премьер Польши обратил внимание на слова замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева об окончании спокойной жизни для европейцев.

    В своей публикации в социальной сети X польский премьер подчеркнул важность осознания текущей ситуации. «Было заявлено, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», – написал Туск.

    Днем ранее, 29 мая, Дмитрий Медведев предупредил жителей государств Евросоюза о последствиях военной поддержки Киева. По его словам, граждане стран, где размещены предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии, больше не смогут спать спокойно.

    Ранее Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС».

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе войны из-за инцидентов с дронами.

    Президент России Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    30 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавское руководство отложило обсуждение отказа от нейтралитета и присоединения к Североатлантическому альянсу из-за недостаточной поддержки этой инициативы среди граждан республики, признали в МИД страны.

    Власти Молдавии не станут поднимать вопрос об отказе от нейтрального статуса и вхождении в НАТО до появления широкой общественной поддержки. Глава республиканского МИД Михай Попшой подтвердил эту позицию в эфире местного телеканала, передает ТАСС.

    «Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства. Министр отметил, что исторически в стране не было значительной поддержки присоединения к Североатлантическому альянсу. При этом сам Попшой назвал себя давним сторонником евроатлантической интеграции и призвал неправительственные организации активнее обсуждать эту тему для снятия негласного табу.

    Согласно конституции, республика сохраняет нейтралитет, однако с 1994 года развивает сотрудничество с военным блоком. Президент Майя Санду ранее допускала возможность пересмотра нейтрального статуса на фоне украинского кризиса, несмотря на то что большинство населения выступает против. Тем временем страна уже приняла программу перехода на стандарты альянса и увеличила военный бюджет при поддержке западных партнеров.

    До этого Попшой оценивал уровень поддержки интеграции с альянсом лишь в четверть населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду допускала возможность отказа от нейтрального статуса страны.

    Ранее Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял о подготовке НАТО к включению Молдавии в свою военную инфраструктуру.

    29 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Падение беспилотного аппарата на румынской территории нельзя расценивать как враждебные действия Москвы, это попытка Киева втянуть НАТО в конфликт, заявили в посольстве России в Румынии.

    В посольстве России предполагают, что инцидент с упавшим якобы российским дроном является спланированной акцией Киева, передает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве пояснили, что Украина стремится спровоцировать прямое столкновение альянса с Россией.

    «В действительности имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске, где вследствие воздушного удара по общежитию педагогического колледжа был убит 21 учащийся», – заявили в посольстве.

    Дипломаты подчеркнули, что Бухарест поспешил с голословными обвинениями, проигнорировав конкретные вопросы. Румынская сторона не предоставила базовую информацию о координатах, высоте, скорости и времени нахождения аппарата в их воздушном пространстве.

    В посольстве также обратили внимание на бездействие румынских ВВС. Остается неясным, почему силы противовоздушной обороны, способные поражать цели за пределами страны, не уничтожили дрон над собственной территорией и как именно была установлена его принадлежность.

    Ранее в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу жилого дома.

    Власти Румынии приняли решение объявить российского дипломата в Констанце нежелательным лицом и прекратить работу дипломатического представительства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обвинения Евросоюза попыткой отвлечь внимание от преступлений Киева.

    Президент России Владимир Путин допустил украинское происхождение данного аппарата.

    29 мая 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал законными целями все источники прямой военной угрозы для России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    Путин обозначил позицию России по поводу нейтрализации потенциальных опасностей, передает ТАСС.

    «Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями», – заявил глава государства.

    Ранее Путин обвинил Запад в поставках беспилотников для ударов по России.

    Напомним, СВР заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.


    30 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Британия развернула истребители в Румынии после инцидента с беспилотником

    Tекст: Антон Антонов

    Британская военная авиация прибыла на румынскую территорию для поддержки НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с упавшим дроном, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

    «Соединенное Королевство решительно поддерживает Румынию. Самолеты RAF уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», – приводит слова Хили РИА «Новости».

    Хили также добавил, что Лондон намерен тесно сотрудничать с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. При необходимости британское присутствие в регионе может быть дополнительно усилено, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце. МИД России подчеркнул, что ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время.

    Российская сторона назвала случившееся спланированной провокацией Киева. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность провести объективное расследование инцидента.

    29 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    В Румынии на границе с Украиной обнаружили второй БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    На сельхозугодьях коммуны Бэсешть в уезде Марамуреш в Румынии местный житель нашел упавший беспилотник примерно в 70 километрах от границы с Украиной.

    Власти уезда Марамуреш на севере Румынии сообщили об обнаружении упавшего БПЛА, передает РИА «Новости».

    По их данным, аппарат нашли в сельскохозяйственных угодьях примерно в 70 км от границы с Украиной. Мэр коммуны Бэсешть Йоан Кэлэуз рассказал, что дрон обнаружил местный житель.

    Глава коммуны заявил: «Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело. Я не думаю, что он военный». Полицейские и пиротехники оперативно оцепили район падения. По предварительным данным, на аппарате не было взрывного устройства или боевой части, он оснащен только видеокамерой, характерной для разведывательных БПЛА.

    Чья техника упала в Марамуреше, пока не установлено, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

    Расследованием причин падения и маршрута полета занимается прокуратура при апелляционной палате Клуж-Напоки.

    Ранее Минобороны Румынии сообщило, что ночью беспилотник врезался в многоквартирный дом в городе Галац, где возник пожар и пострадали два человека. На фоне этого временно исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан признал ограниченность возможностей румынской ПВО и анонсировал срочную закупку антидроновых систем по программе SAFE.

    Министерство обороны Румынии сообщило о детонации боевой части якобы российского дрона при его столкновении с жилым зданием.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила на Москву ответственность за падение беспилотника на жилой дом в Галаце и обвинила Россию в нарушении норм международного права.

    29 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    МИД Румынии вызвал посла России из-за упавшего БПЛА в городе Галац

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова из-за падения беспилотника в городе Галац, заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цойу.

    Цойу сообщила о вызове Владимира Липова для беседы, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства.

    До этого в воздушном пространстве европейских государств неоднократно фиксировались пролеты украинских дронов. Российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что аппараты залетали именно с украинской территории. Обломки часто находили на молдавской земле, однако доказательств их принадлежности представлено не было.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл подобные обвинения в адрес России абсолютно пустыми и безосновательными.

    Ранее глава МИД Румынии Оана Цойу обвинила Россию в падении беспилотника на жилой дом в Галаце.

    В результате удара дрона по многоэтажному зданию пострадали два человека.

    29 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Варшава потребовала усилить миссию НАТО после инцидента в Румынии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить операцию НАТО Eastern Sentry на восточном фланге после инцидента с БПЛА в Румынии.

    Руководитель польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш выступил за расширение миссии Eastern Sentry, передает ТАСС.

    Выступая на пресс-конференции в Сейме, он подчеркнул необходимость укрепления рубежей после ночного происшествия. «НАТО проводит операцию Eastern Sentry. Ее необходимо усилить – таковы выводы после событий, произошедших сегодня ночью в Румынии», – заявил министр.

    Миссия по защите воздушного пространства стартовала осенью 2025 года по инициативе генерального секретаря Марка Рютте. Этому предшествовали консультации стран блока, организованные по запросу польской стороны.

    Ранее румынское министерство обороны зафиксировало удар дрона по крыше многоэтажного здания в Галаце. Местные власти обвинили в случившемся Москву и вызвали российского посла для обсуждения дипломатических мер реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в румынском городе Галац при падении беспилотника «Герань-2» на жилой дом пострадали два человека.

    Руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в данном инциденте.

    Российский сенатор Владимир Джабаров назвал произошедшее сознательной провокацией Украины.

    29 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Фицо потребовал немедленного диалога ЕС и России после падения БПЛА в Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил о критической необходимости переговоров между Москвой и Брюсселем на фоне инцидента с падением дрона на жилой дом в Румынии.

    Фицо обратил внимание на опасность текущей ситуации, передает ТАСС. На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской в РФ корпорации Meta) он опубликовал соответствующее обращение.

    «Уже несколько дней назад я заявил, что при отсутствии диалога между ЕС и РФ любой заблудившийся дрон может привести к такой эскалации напряженности, которую мы не будем способны преодолеть», – подчеркнул премьер-министр.

    Глава правительства выразил полную солидарность с Бухарестом в связи со случившимся. Он попросил стороны воздержаться от резких заявлений силового характера и повторил требование о начале мирных консультаций.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

    Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла для беседы из-за этого инцидента.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал случившееся возможной провокацией со стороны Киева.

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ?

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам?

    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру

    По мнению 40% жителей Украины, их страна является европейским лидером в области обеспечения безопасности. На первый взгляд, результаты этого опроса выглядят полным абсурдом. Однако на самом деле перед нами тонкая пропаганда, а предназначена она для того, чтобы срывать любые надежды на мирный исход конфликта Киева и Москвы.

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

