Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
FT: Повышение расходов на оборону оказалось проблематичным для НАТО
Европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
Повышение оборонных расходов до 5% от ВВП вызывает сложности для стран НАТО, передает РИА «Новости». Как отмечает Financial Times со ссылкой на слова европейского дипломата, решение о таком увеличении оказалось проблематичным для большинства государств альянса.
Премьер-министр Испании Педро Санчес официально уведомил генсека НАТО Марка Рютте, что Мадрид не поддержит повышение оборонных расходов до 5% ВВП к 2032 году. Санчес подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации саммита альянса, но предложил оставить целевой показатель 5% в виде добровольной рекомендации для заинтересованных стран.
Издание приводит слова неназванного европейского дипломата, который заявил: «Это было эгоистично и дерзко. У всех нас есть проблемы с расходами, однако он (Санчес) попытался сделать так, чтобы все крутилось вокруг него одного».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша провела учения НАТО возле границы с Россией. В Литве стартовали учения НАТО с участием восьми стран. В Эстонии начались крупнейшие военные учения Siil с союзниками.