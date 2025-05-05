То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
В Литве стартовали учения НАТО с участием восьми стран
Крупные международные учения «Гележинис вилкас» с подразделениями армий восьми стран стартовали в Литве, они продлятся две недели с активным движением колонн.
Учения «Гележинис вилкас» начались в Литве, передает ТАСС. В них участвуют около 3,7 тыс. военных из восьми стран НАТО, включая Литву, Германию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Чехию и Хорватию. Маневры считаются одними из крупнейших мероприятий такого рода для Литвы и проходят ежегодно.
В ходе двухнедельных маневров военные подразделения отрабатывают взаимодействие в рамках оборонительных и наступательных операций. Основной задачей учений названы проверка и поддержание боеготовности мотопехотной бригады «Гележинис вилкас» и совместная работа с союзниками по НАТО.
Для учений задействовано около 700 единиц техники, включая танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Передвижение военных колонн осуществляется по гражданским дорогам нескольких районов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве предложили национализировать один из крупнейших химических заводов страны для запуска производства пороха, американский броневик M1 Abrams вытащили из болота после нескольких дней попыток эвакуации, а эксперты заявили, что литовские болота на практике доказали бесполезность американских танков в Прибалтике.