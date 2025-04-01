В Литве предложили национализировать завод удобрений для производства пороха и взрывчатки

Tекст: Вера Басилая

В Литве обсуждается возможность частичной национализации крупнейшего в странах Балтии завода азотных удобрений Achema, расположенного в городе Йонава, передает ТАСС.

Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Гедримас Еглинскас заявил изданию «Вярсло жинес», что Achema может быть задействована в производстве пороха. Однако для этого завод должен хотя бы частично стать национальным предприятием.

По мнению Еглинскаса, наиболее простым решением могло бы стать приобретение акций у малых акционеров завода. Это позволит усилить контроль государства над предприятием, что, в свою очередь, будет способствовать развитию оборонной промышленности страны.

Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас также отметил значение Achema для оборонной отрасли. Он подчеркнул, что завод обладает цехом кислот, которые могут служить сырьем для производства взрывчатых веществ. Это открывает перспективы для литовского оборонного сектора, при условии, что предприятие будет частично национализировано.

История Achema начинается с 1962 года, когда началось строительство завода в центральной части Литвы. В 1965 году предприятие было введено в эксплуатацию как Йонавский завод азотных удобрений имени XXV съезда КПСС.

Ранее литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил о необходимости увеличения военных расходов на всем континенте, с акцентом на наращивание оборонных затрат в Южной Европе.

Сообщалось, что будущее правительство Эстонии намерено увеличить оборонный бюджет до 5% от ВВП, что составляет около 2 млрд евро в год.

Напомним, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для повышения оборонных расходов и усиления экономического давления на Россию.