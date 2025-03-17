Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы

Tекст: Алексей Дегтярев

Европейская комиссия планирует предоставить национальным правительствам кредиты до 150 млрд евро для увеличения оборонных бюджетов, пишет Politico.

«Мы рассматриваем это как полезные инструменты для всего Европейского союза», – подчеркнул министр.

Будрис указал, что наращивание оборонных расходов лишь в странах Северной и Балтийской Европы не будет столь эффективно, нужно усилить оборону всего Евросоюза.

По данным издания, Литва намерена выделять на оборону от 5-6% ВВП с будущего года до 2030 года. Польша уже выделяет 4,7% ВВП на оборону в 2025 году, это наивысший показатель в НАТО.

При этом южные страны, такие как Италия и Испания, планируют тратить значительно меньше на оборону.

Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС. По его словам, в Евросоюзе не хватает тысяч единиц военной техники и вооружений.