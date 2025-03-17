Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.4 комментария
Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил о необходимости увеличить военные расходы на всем континенте, по его мнению, Южной Европе следует существенно нарастить свои траты на оборону.
Европейская комиссия планирует предоставить национальным правительствам кредиты до 150 млрд евро для увеличения оборонных бюджетов, пишет Politico.
«Мы рассматриваем это как полезные инструменты для всего Европейского союза», – подчеркнул министр.
Будрис указал, что наращивание оборонных расходов лишь в странах Северной и Балтийской Европы не будет столь эффективно, нужно усилить оборону всего Евросоюза.
По данным издания, Литва намерена выделять на оборону от 5-6% ВВП с будущего года до 2030 года. Польша уже выделяет 4,7% ВВП на оборону в 2025 году, это наивысший показатель в НАТО.
При этом южные страны, такие как Италия и Испания, планируют тратить значительно меньше на оборону.
Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС. По его словам, в Евросоюзе не хватает тысяч единиц военной техники и вооружений.