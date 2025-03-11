11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Еврокомиссар: ЕС не хватает тысяч танков и оружия для обороны
Еврокомиссар Кубилюс заявил о колоссальных провалах обороны ЕС и нехватке средств
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс на заседании Европарламента в Страсбурге сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружения, требующих инвестиций.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил на сессии Европарламента в Страсбурге с заявлением о катастрофической ситуации в обороне Евросоюза, передает ТАСС.
Он отметил, что Европе не хватает тысяч танков, бронетранспортеров, бронемашин и артиллерийских орудий. По его словам, для обеспечения необходимого уровня безопасности и защиты европейцев потребуется минимум 500 млрд евро только на эти виды вооружений.
Кубилюс также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо инвестировать сотни миллиардов евро в системы противовоздушной обороны, космическую оборону и военную мобильность. Это обусловлено стремительным ухудшением ситуации в области безопасности и необходимостью усилить оборонные возможности стран-членов ЕС.
Еврокомиссар заявил, что страны ЕС должны в ближайшее время начать массовые инвестиции в оборону, чтобы компенсировать существующие недостатки. Кубилюс особо отметил, что пропасть между имеющимися ресурсами и тем, что нужно для защиты европейцев, является критической.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе использования французского ядерного оружия для защиты Европейского союза, отметив необходимость публичных дебатов по этому вопросу.
Экс-министр обороны Британии Майкл Хезелтайн заявил о необходимости для Европы создать свою оборонную структуру, если НАТО станет недоступным для региона, и призвал провести критический анализ обороны.