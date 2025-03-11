  • Новость часаРубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
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    США решили возобновить военную и разведывательную помощь Украине
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    Генсек НАТО: Обеспечить безопасность Украины можно без отправки войск
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    43 комментария
    11 марта 2025, 20:40 • Новости дня

    Еврокомиссар: ЕС не хватает тысяч танков и оружия для обороны

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о колоссальных провалах обороны ЕС и нехватке средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс на заседании Европарламента в Страсбурге сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружения, требующих инвестиций.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил на сессии Европарламента в Страсбурге с заявлением о катастрофической ситуации в обороне Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Европе не хватает тысяч танков, бронетранспортеров, бронемашин и артиллерийских орудий. По его словам, для обеспечения необходимого уровня безопасности и защиты европейцев потребуется минимум 500 млрд евро только на эти виды вооружений.

    Кубилюс также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо инвестировать сотни миллиардов евро в системы противовоздушной обороны, космическую оборону и военную мобильность. Это обусловлено стремительным ухудшением ситуации в области безопасности и необходимостью усилить оборонные возможности стран-членов ЕС.

    Еврокомиссар заявил, что страны ЕС должны в ближайшее время начать массовые инвестиции в оборону, чтобы компенсировать существующие недостатки. Кубилюс особо отметил, что пропасть между имеющимися ресурсами и тем, что нужно для защиты европейцев, является критической.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе использования французского ядерного оружия для защиты Европейского союза, отметив необходимость публичных дебатов по этому вопросу.

    Экс-министр обороны Британии Майкл Хезелтайн заявил о необходимости для Европы создать свою оборонную структуру, если НАТО станет недоступным для региона, и призвал провести критический анализ обороны.

    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

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    10 марта 2025, 00:50 • Новости дня
    Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в Румынии

    Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск выразил недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, назвав это «безумием».

    Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выразил резкое недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отказало в регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на предстоящих президентских выборах, передает ТАСС.

    «Это безумие!» – написал Маск в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), комментируя информацию об этом.

    Напомним, в воскресенье Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Это решение было принято при голосовании, в ходе которого десять членов бюро проголосовали против Джеорджеску, а четыре – за.

    На выборах в прошлом году Джорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы Конституционным судом из-за выявленных нарушений, и Джорджеску не смог в дальнейшем оспорить это решение в суде. В январе его сторонники начали акции протеста, требуя восстановить результаты выборов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Джорджеску назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    9 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии

    Кандидат в президенты Румынии заявил об ударе по мировой демократии после отказа в регистрации на выборы

    Tекст: Максим Попов

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, заявил, что решение Центрального избирательного бюро отклонить его заявку является ударом по демократии, передает РИА «Новости». Это решение было принято после того, как Конституционный суд отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску. Однако ЦИК может принимать решение о регистрации только после решения суда.

    Джеорджеску подал документы в пятницу, но две жалобы были поданы в Конституционный суд. В субботу суд отклонил их, но несмотря на это, в воскресенье ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску. «Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    В 2024 году Джеорджеску лидировал на президентских выборах с 22,94% голосов, но Конституционный суд аннулировал итоги из-за нарушений. Это спровоцировало протесты его сторонников, которые не прекращаются и в 2025 году.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.

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    10 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Рособоронэкспорт: Западная Европа потеряла Россию как партнера

    Рособоронэкспорт: Западная Европа больше не сможет сотрудничать с России по экспорту вооружений

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений, заявили в Рособоронэкспорте.

    В компании Рособоронэкспорт заявили, что Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс окончательно утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений, передает ТАСС.

    Это заявление стало реакцией на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о состоянии мировой торговли вооружениями.

    По словам представителей Рособоронэкспорта, западные аналитики из SIPRI ошибочно оценили ситуацию, заявляя, что Россия потеряла долю рынка. На самом деле Западная Европа сама лишилась надежного партнера в лице России.

    «Россия научилась все делать сама и перестала зависеть от крайне ненадежных и политически мотивированных поставщиков», – подчеркнули в Рособоронэкспорте.

    СИПРИ сообщил, что европейский военный импорт за период с 2020 по 2024 годы увеличился на 155% по сравнению с предыдущим периодом.

    Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году.

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    11 марта 2025, 19:10 • Новости дня
    На выборах в Гренландии основные партии выступили за отделение от Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки открылись в Гренландии, где население должно выбрать 31 депутата парламента, а выборы продлятся до 20:00 местного времени. Основные партии выступают за отделение острова от Дании, но при этом не поддерживают присоединение Гренландии к США.

    Избирательные участки в Гренландии открылись, и голосование продлится до 20:00 местного времени, передает ТАСС. Жителям предстоит избрать 31 депутата парламента (Inatsisartut), а результаты станут известны на следующий день.

    Члены парламента избираются сроком на четыре года, и партии могут представлять до 62 кандидатов. На выборах отсутствует формальный порог, но для получения мандата требуется набрать около 3% голосов. В 2025 году на выборах имеют право голосовать 40 482 человека, соответственно, до 2024 года население острова составляло 56 700 человек.

    В 2021 году явка составила 65,9%, что ниже рекордного показателя 1999 года – 76%. Для большинства в парламенте необходимо завоевать минимум 16 мест. Нынешний премьер Мюте Эгеде из Inuit Ataqatigiit заявил, что после выборов рассматривает создание широкой коалиции.

    Тема независимости острова активно обсуждается, однако только шесть процентов населения поддерживают вхождение в состав США. Все основные четыре партии выступают за независимость, что стало одной из ключевых тем кампании, поскольку большинство гренландцев поддерживает идею отделения от Дании, но пока не решено, когда и как это может произойти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной и международной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен действовать по этому вопросу, несмотря на возможные преграды.

    В социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам. Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.

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    11 марта 2025, 20:05 • Новости дня
    Франция выступила против любой формы демилитаризации Украины

    Франция не поддержит демилитаризацию Украины, заявил Себастьян Лекорню

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, утверждая, что гарантией безопасности остается украинская армия.

    На открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция выступает против всякой формы демилитаризации Украины, передает ТАСС.

    «Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», – заявил Лекорню.

    В своем выступлении Лекорню подчеркнул важность сохранения военного потенциала Украины в условиях текущего конфликта. Он отметил, что поддержка украинской армии является ключевым фактором в обеспечении безопасности страны.

    В июне 2024 года президент России Владимир Путин предложил инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Среди ключевых условий – прекращение огня, вывод украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и принятие безъядерного статуса.

    Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать поражение в украинском конфликте и искать компромисс с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

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    10 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Financial Times: Европа стала лидером по получению оружия из США

    Financial Times: Европа впервые за 20 лет обогнала Ближний Восток по импорту оружия из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Согласно данным SIPRI, Европа обогнала Ближний Восток, став главным получателем американского оружия, в то время как крупнейшим покупателем среди стран осталась Саудовская Аравия.

    Европа впервые за два десятилетия стала крупнейшим получателем вооружений из США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Financial Times и Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Обычно наибольший объем оружия из США получал Ближний Восток, однако в этот раз ситуация изменилась.

    Газета Financial Times указывает, что импорт оружия европейскими странами увеличился более чем вдвое в период с 2020 по 2024 годы по сравнению с пятилетним периодом ранее. Это связано с обострившимся конфликтом на Украине. Несмотря на то, что Европа обогнала Ближний Восток по импорту американского оружия, крупнейшим покупателем среди всех стран остается Саудовская Аравия.

    Доля США в военном импорте Европы значительно увеличилась, составив 64% за период с 2020 до 2024 годы по сравнению с 52% в предыдущие пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня, а европейские страны в период с 2019 по 2023 год почти удвоили закупки вооружений. На фоне конфликта на Украине Россия и США нарастили число ядерных боеголовок.

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    10 марта 2025, 04:47 • Новости дня
    Танк Т-72Б3М выдержал 18 попаданий украинских дронов

    Танк Т-72Б3М с навесом «Медуза» выдержал 18 атак FPV-дронов в Донецке

    Tекст: Максим Попов

    Танк Т-72Б3М, оснащенный защитным навесом, успешно выдержал 18 атак украинских FPV-дронов в ходе выполнения задачи в районе Часова Яра, сообщили в Минобороны.

    Танк Т-72Б3М, принадлежащий Южной группировке войск, выдержал восемнадцать атак украинских FPV-дронов в районе Часова Яра, передает ТАСС. Командир ремонтной роты рассказал, что несмотря на интенсивные атаки, танк продолжал выполнять боевую задачу без остановки.

    Сообщается, что Т-72Б3М был укреплен специальным навесом из стальных тросов. По словам военнослужащего, система защиты оказалась крайне эффективной против дронов благодаря способности тросов к быстрой замене в полевых условиях. Такие тросы могут быть оперативно заменены при необходимости, что позволяет максимально быстро восстанавливать защиту танка на линии боевого соприкосновения.

    В настоящее время танк проходит плановый ремонт и вскоре будет возвращен экипажу для продолжения выполнения боевых задач.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российский Т-80БВМ подбил бронетехнику ВСУ с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километра.

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    9 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности

    ЕС обвинил сторонников Асада в нападениях на силы переходного правительства Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности, предположительно совершенные сторонниками экс-президента Башара Асада, и призвал к защите гражданского населения страны.

    Евросоюз резко осудил недавние нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства. Как сообщает ТАСС, эти нападения были приписаны сторонникам бывшего президента Сирии Башара Асада. В заявлении европейской внешнеполитической службы говорится, что насилие против гражданских лиц недопустимо, и они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

    Кроме того, ЕС призвал все внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Это заявление было сделано на фоне эскалации конфликта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где в минувшую пятницу произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

    В ответ на эти события в Латакии и Тартусе были введены дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также использованы боевые вертолеты. Власти ввели комендантский час для урегулирования ситуации. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников сложить оружие, а Минобороны объявило о закрытии дорог, ведущих к прибрежным районам страны.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

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    9 марта 2025, 11:56 • Новости дня
    Глава разведки Германии заявил о намерении России испытать единство Запада

    Бруно Каль заявил о намерении России проверить единство Запада и НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора, которая предполагает коллективную защиту в случае нападения.

    Как передает РБК, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия намерена проверить единство Запада. По его словам, Москва может стремиться проверить надежность статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из союзников как нападение на всех членов альянса.

    Каль выразил надежду, что подобный сценарий останется лишь предположением и Запад не окажется в затруднительном положении. «Мы очень надеемся, что это неправда и что мы не окажемся в затруднительном положении, когда это будет проверено», – сказал Каль.

    Он также отметил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2029 или 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для создания угрозы Европе. По его словам, это может существенно повлиять на стабильность региона и безопасности стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». Немцев пугают «войной с Россией», чтобы усилить антироссийские настроения и оправдать военные расходы. Запад создает миф о скором «нападении России» для поддержания напряженности и мобилизации своих союзников.

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    11 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу о «сложных решениях» по вооружению

    Фон дер Ляйен заявила, что Европе предстоят «сложные решения» в гонке вооружений для «сдерживания России»

    Tекст: Вера Басилая

    Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен предупредила, что в ближайшие недели европейцам предстоит принять сложные решения по укреплению обороны и милитаризации, что, по ее мнению, необходимо «для сдерживания» России. Она подчеркнула, что Европе потребуется мужество для этого рывка в гонке вооружений, передает ТАСС.

    Она также сообщила, что большая часть инвестиций в рамках предложенного плана на 800 млрд евро должна быть изыскана из бюджетов стран ЕС и самостоятельно взятых кредитов. По ее словам, мир в Европе больше не может считаться данностью, и что континент «столкнулся с кризисом безопасности».

    Как считает фон дер Ляйен, кризис открывает новые возможности для Европы, и пришло время создать общеевропейскую оборону.

    Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что эти решения будут представлены в Белой книге ЕС по обороне. Кошта считает, что милитаризация принесет пользу европейской экономике, промышленности и занятости.

    Валери Айе из Европарламента отметила, что ЕС должен быть готов защищать себя, так как США больше не являются надежным союзником, а мир изменился. По ее мнению, ЕС теперь должен «сдерживать Россию, США и консервативные силы внутри союза».

    Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена воевать со странами НАТО и Европой.

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    9 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Минобороны Китая сообщило о совместных учениях флотов России, КНР и Ирана

    КНР, Россия и Иран запланировали совместные военно-морские учения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первой половине марта Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские маневры в акватории около иранского порта Чабахар, сообщило министерство обороны Китая.

    Министерство обороны Китая сообщило, что Китай, Россия и Иран собираются провести совместные военно-морские учения в первой половине марта. Как пишет РИА «Новости», маневры пройдут в акватории вблизи иранского порта Чабахар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы России, Китая, Ирана и других стран проводят совместные учения в акватории Оманского залива с 15 по 19 марта. В августе 2021 года Россия, Китай и Иран решили провести морские учения в районе Персидского залива. В феврале 2021 года сообщалось о старте учений России и Ирана в Индийском океане.

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    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

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    10 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Bloomberg: Лидер правых в Румынии Симион допустил участие в выборах

    Bloomberg: Лидер румынской ультраправой партии Симион не исключил участия в выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер румынской партии AUR Джордже Симион заявил, что может рассмотреть участие в президентских выборах в мае после отказа избирательного бюро в регистрации независимого кандидата Кэлина Джорджеску, сообщило Bloomberg.

    Лидер крупнейшей праворадикальной оппозиционной партии Румынии AUR Джордже Симион заявил, что не исключает возможность участия в президентских выборах в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

    Заявление Симиона прозвучало после того, как избирательное бюро отклонило кандидатуру независимого кандидата Кэлина Джорджеску, поддержанного партией AUR.

    Симион подчеркнул, что сначала хочет узнать планы Джорджеску.

    «Мы, как партия, хотим выполнить наши обещания и учитывать волю народа», – заявил он журналистам в Бухаресте в понедельник.

    В этот же день Симион намерен встретиться с Джорджеску для обсуждения дальнейших шагов. Отказ в регистрации кандидатуры Джорджеску может быть оспорен в Конституционном суде.

    Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, десять членов бюро проголосовали против, а четыре – за.

    Джорджеску назвал это решение прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стремится не допустить участия Джорджеску в выборах.

    Между тем у здания Центрального избирательного бюро в Румынии вспыхнули столкновения между сторонниками Джорджеску и жандармами после отказа утвердить его кандидатуру.

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    10 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Медведев обвинил румынский deep state в уничтожении демократии

    Медведев заявил об уничтожении демократии в Румынии из-за недопуска Джорджеску к выборам

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии, назвав это действием румынского глубинного государства (deep state), похоронившего демократию в стране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии является свидетельством уничтожения демократии в стране. Об этом сообщает ТАСС.

    Медведев написал об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), добавив, что ответственность за это лежит на румынском deep state.

    По словам Медведева, нынешняя политическая ситуация в Румынии напоминает ему времена Николае Чаушеску, но с той разницей, что текущие власти считают себя более добрыми и справедливыми.

    «Что делать народу с такой властью? Надо проглотить, подумаешь, какая мелочь», – добавил он, иронизируя над ситуацией.

    Ранее Центральное избирательное бюро Румынии отказало в регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах, которые запланированы на 4 мая. Это решение вызвало критику со стороны ряда политиков и активистов, возмущенных недопуском популярного кандидата к участию в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску оспорил отказ в регистрации на выборах, подав жалобу в Конституционный суд страны. У здания Центрального избирательного бюро в Румынии вспыхнули столкновения между сторонниками Кэлина Джорджеску и жандармами после отказа утвердить его кандидатуру на президентских выборах.

    Илон Маск выразил недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, назвав это «безумием».

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