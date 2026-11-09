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Левые активисты устроили протестную вечеринку у дома Маска в Техасе
Леворадикалы устроили протестную вечеринку у дома Маска в Техасе
Три леворадикальные некоммерческие организации устроили скоординированную акцию протеста у дома главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в Техасе.
Три леворадикальные организации, чей совокупный годовой доход составляет 56,1 млн долларов, организовали протестную вечеринку у дома бизнесмена в Остине, пишет Fox News.
К особняку подъехали два автобуса с десятками участников акции. Демонстранты включали музыку, танцевали и разбивали пиньяты в виде автомобиля Tesla Cybertruck. Участники также держали массово растиражированные плакаты с изображением бизнесмена и надписью «Я ворую у вас».
Организаторами выступили группы VOCAL-TX, Center for Popular Democracy и People's Action. Мероприятие позиционировалось как мирное празднование отказа избирателей от влияния миллиардеров на политику.
Демонстрация стала продолжением скоординированной кампании против политической деятельности главы SpaceX и его роли в новой администрации президента США. В начале 2025 года аналогичные выступления левых активистов привели к актам вандализма в дилерских центрах Tesla.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представители Демократической партии США запланировали начать расследование в отношении Илона Маска. В среду стоимость акций компаний SpaceX и Tesla снизилась более чем на 5% на фоне результатов промежуточных выборов в американский Конгресс. В прошлом году протестующие против американского миллиардера окружили дилерские центры Tesla в США и Европе.