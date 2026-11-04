По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Акции компаний Маска резко подешевели после выборов в конгресс США
Акции SpaceX и Tesla потеряли более 5% стоимости после выборов в США
Стоимость акций компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla снизилась более чем на 5% на фоне результатов промежуточных выборов в конгресс США.
Цена ценных бумаг SpaceX на предторгах упала на 5,8% по сравнению с предыдущим закрытием и составила 133,12 долларов. Акции Tesla подешевели на 5,52% – до 376,52 долларов, передает РИА «Новости».
Накануне в США прошли промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозу канала CNN, большинство в палате представителей получат демократы. Партия также может установить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места, прогнозирует Bloomberg.
«Победа демократов на выборах в конгресс усилит давление на технологический сектор, может привести к ужесточению регулирования в сфере искусственного интеллекта и, возможно, замедлит тот безудержный, хаотичный рост, который мы наблюдаем ежедневно и к которому уже привыкли», – заявил генеральный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд, слова которого приводит Reuters.
Аналитики ожидают негативного влияния этих результатов на бизнес Маска. На прошедших президентских выборах он поддерживал Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов на промежуточных выборах в конгресс США несработавшими космическими лазерами.
В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал превентивно помиловать главу SpaceX в случае расследования конгресса.