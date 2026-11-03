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Русскоязычные жители Брайтон-Бич проголосовали на выборах в Конгресс США
Жители нью-йоркского района Брайтон-Бич, известного своей многочисленной русскоязычной общиной, начали голосование на промежуточных выборах в Конгресс США на участке в школьном спортивном зале.
Избирательный участок расположился в нескольких минутах ходьбы от набережной Атлантического океана. В спортивном зале с баскетбольными кольцами установили десятки кабин для голосования, передает ТАСС.
Вдоль стен разместили электронные сканеры бюллетеней, а за столами сотрудники комиссий проверяют данные избирателей. Над кабинами повесили американский и израильский флаги.
На участке голосуют люди разных возрастов, среди них немало пожилых избирателей. Возле столов регистрации собираются небольшие очереди. После заполнения документов избиратели направляются к сканерам, которые принимают и подсчитывают голоса.
На промежуточных выборах американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената. Район Брайтон-Бич традиционно населяют выходцы из стран бывшего СССР, в том числе представители старшего поколения эмигрантов.
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