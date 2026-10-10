Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Баранов

Умер актер театра и кино Владимир Баранов

Tекст: Катерина Туманова

«Скорбная весть. Сегодня скончался артист нашего театра Владимир Николаевич Баранов. Лучезарный, светлый, милый человек, артист редкого таланта и непревзойдённого обаяния», – сказано в аккаунте театра во «ВКонтакте».

Владимир Баранов родился в Рязани 26 мая, окончил Ярославское театральное училище, после чего работал в Ярославском театре драмы. В 1979 году перешел в Ленинградский ТЮЗ, а затем в Молодежный театр на Фонтанке и экспериментальный театр под руководством А.А. Праудина, где исполнил более 70 ролей.

В кино актер сыграл 88 ролей, также он занимался дубляжом. С 2013 года Баранов стал артистом экспериментального театра, успев воплотить 29 образов, включая Вернера в «Княжне Мери» и городничего в «Ревизоре».

Среди его работ в кино – сериалы «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Чужой район» и другие.

«Каждая его роль и в театре, и в кино ярка, наполнена глубинным смыслом вне зависимости от масштаба, незабываема», – подчеркнули в театре, выразив соболезнования родным и близким.

По данным ТАСС, пройдет прощание с актером состоится во вторник в Санкт-Петербургском крематории.

«Сегодня не стало папы. Прощание пройдет во вторник, 13 числа, в крематории на Шафировском проспекте», – сказала она.