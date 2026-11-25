Tекст: Игорь Иножарский

Суд Назарета приговорил во вторник учителя Рами Хабибаллу из деревни Айн-Махель в Нижней Галилее к 10 годам тюрьмы за серьезные преступления против безопасности, включая передачу ХАМАС денег и разведданных об оборонном объекте Израиля, пишет Ynetnews.

По данным обвинения, Хабибалла познакомился с боевиком ХАМАС во время волонтерской поездки в Турцию в 2022 году и поддерживал с ним связь, переводил деньги и отправлял собранные у жителей деревни пожертвования организации, которую подозревал в связях с ХАМАС. Он перевел как минимум 48 тыс. долларов, а еще 81 тыс. долларов и 7,5 тыс. евро хранил дома для последующей передачи.

После начала войны 7 октября Хабибалла выразил поддержку зверствам ХАМАС и связался с боевиком, чтобы помочь группировке в войне против Израиля. Он передал фотографии и сведения о критически важном оборонном объекте, намереваясь подорвать безопасность Израиля и дать ХАМАС возможность атаковать объект. Хабибулла также рассматривал теракт в Иерусалиме и обратился к двум людям для продвижения планов атак, но его арест предотвратил их осуществление.

Его признали виновным в пособничестве врагу во время войны, передаче информации врагу с намерением навредить безопасности государства, сговоре с целью теракта, попытке такого сговора, контакте с иностранным агентом и запрещенных сделках с террористическим имуществом. Суд назначил 10 лет тюрьмы, условные сроки, штраф и постановил конфисковать изъятые средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа двоих командиров «Исламского джихада» и заместителя командира отряда ХАМАС. Армия обороны Израиля уничтожила командиров взводов ХАМАС Ашрафа Табаси и Сабера Набхана. В прошлом месяце Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего IT-директора компании DiHouse Юрия Беленького к 13 годам колонии за переводы батальону «Азов*» через криптовалютную биржу Binance.