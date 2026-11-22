19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.5 комментариев
Оппозиция в Израиле пригласила партию Нетаньяху к переговорам о коалиции
Айзенкот пригласил партию Нетаньяху к переговорам о коалиции
Лидер израильской оппозиции Гади Айзенкот пригласил правую партию исполняющего обязанности премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху «Ликуд» к переговорам о формировании правительственной коалиции.
Переговоры между оппозицией и партией Нетаньяху должны начаться в воскресенье, пишет Spiegel.
Представители центристской партии Айзенкота «Яшар» заявили об искреннем стремлении сформировать максимально широкое правительство.
До 6 декабря лидеру оппозиции предстоит заручиться поддержкой большинства в Кнессете, собрав 61 мандат. Срок может быть продлен на 14 дней, однако в случае неудачи президент Ицхак Герцог поручит формирование кабинета министров другому политику. Если и эта попытка провалится, в стране объявят новые парламентские выборы.
Накануне Айзенкот называл альтернативным вариантом создание правительства меньшинства при поддержке арабских партий в парламенте. Он пояснил, что такой сценарий возможен в случае провала переговоров о широкой коалиции с еврейскими партиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров.
В ноябре Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.