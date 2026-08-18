Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
При взрыве на ТЭС на западе Сирии погибли три человека
На тепловой электростанции в сирийском городе Баньяс произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, сообщают местные СМИ.
Взрыв прогремел на ТЭС в Баньясе, устанавливаются причины произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.
В местном департаменте здравоохранения заявили, что в больницу Баньяса поступили тела троих погибших в результате инцидента.
Подробности случившегося пока не приводятся.
В начале августа взрывное устройство сработало в пассажирском микроавтобусе под Дамаском.
В июле мощный взрыв возле столичного Дворца правосудия унес жизни четырех человек.