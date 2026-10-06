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Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей
Президент Владимир Путин проведет совещание по развитию систем накопления энергии, в ходе которого по видеосвязи откроет предприятие по выпуску батарей и заслушает доклад мэра Москвы Сергея Собянина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи даст старт работе кластера по производству электрических батарей в Москве, передает РИА «Новости».
Во вторник глава государства проведет профильное совещание, посвященное развитию систем накопления энергии.
«Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия начинает выпускать собственные аккумуляторы и батареи в промышленных масштабах. В рамках совещания также запланировано выступление главы Росатома Алексея Лихачева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты назвали главные риски при покупке подержанных электромобилей.
В прошлом году Росатом передал специальный аккумулятор для экспедиции на Южный полюс.