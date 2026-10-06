  • Новость часаКремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны»
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашёл Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    31 комментарий
    6 октября 2026, 12:46 • Новости дня

    Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проведет совещание по развитию систем накопления энергии, в ходе которого по видеосвязи откроет предприятие по выпуску батарей и заслушает доклад мэра Москвы Сергея Собянина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи даст старт работе кластера по производству электрических батарей в Москве, передает РИА «Новости».

    Во вторник глава государства проведет профильное совещание, посвященное развитию систем накопления энергии.

    «Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что Россия начинает выпускать собственные аккумуляторы и батареи в промышленных масштабах. В рамках совещания также запланировано выступление главы Росатома Алексея Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты назвали главные риски при покупке подержанных электромобилей.

    В прошлом году Росатом передал специальный аккумулятор для экспедиции на Южный полюс.

    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

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    5 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском

    Педагог попросил Путина присвоить ученику звание Героя России за подвиг на СВО

    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учитель Василий Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о своем воспитаннике, участнике спецоперации на Украине Владимире Михайловском, который вызвал огонь врага на себя.

    Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.

    «Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.

    Он сравнил поступок Михайловского с подвигом Героя Великой Отечественной войны: «Вы знаете, история Владимира напоминает мне историю советского летчика Маресьева, когда фашисты сбили его самолет, и он, несмотря ни на что, героически двигался к своим позициям».

    Михайлов добавил, что для представления его воспитанника к высшей государственной награде была образована инициативная группа. «Мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.

    Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Президент провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград педагогам-наставникам героев специальной военной операции процитировал стихотворение Федора Тютчева о России.

    «Сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери:

    «Умом – Россию не понять,
    Аршином общим не измерить.
    У ней особенная стать –
    В Россию надо просто верить», – продекларировал Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что эти строки закладываются в сознание россиян с детства и составляют основу национального мировоззрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском.

    Президент заявил, что Россия гордится героями СВО.

    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

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    5 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единство народов России формировалось столетиями, а многообразие культур составляет основу страны и ее общую силу, заявил Владимир Путин на встрече с педагогами.

    «Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки», – сказал Путин на встрече с педагогами.

    Он подчеркнул, что единство народов России формировалось на протяжении веков, передает ТАСС.

    «Это единство народов Российской Федерации складывалось веками. Это не какая-то новость», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы и сегодня рассказывать о значении культурного разнообразия России. «Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент. В этом наша общая сила», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин отметил, что России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.

    В марте президент назвал единство и самобытность народов уникальностью страны.

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    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    5 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Отдельным указом учрежденная управделами президента автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» определена в качестве структуры, которая будет обеспечивать деятельность уполномоченного по правам бизнеса.

    Согласно опубликованным документам, до Нового года для новой организации должно быть выделено отдельное помещение, а также предусмотрена отдельная строка в федеральном бюджете для финансирования ее работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки ЦБ последним подарком бизнесу.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении назначить Шохина новым бизнес-омбудсменом России.

    Тогда же глава РСПП Шохин предложил четыре меры для стимулирования экономики.

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    5 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

    Путин выразил учителям искреннюю благодарность, отметив их заслуги в воспитании силы духа героев спецоперации, передает РИА «Новости». «Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. С вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что именно каждодневный труд педагогов, их внимание и честные беседы сформировали мировоззрение бойцов, их характер, силу духа и волю к победе.

    Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Василий Михайлов, тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы поселка Марковский в Пермском крае. Елене Юсуфовой и Патимат Исаевой из Дагестана присвоены почетные звания «Заслуженный учитель РФ».

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены учителя физкультуры Александр Захаров из Новосибирской области и Ирина Белякова из Ростова-на-Дону, преподаватель математики Татьяна Кислякова из Коми и учитель русского языка и литературы Ирина Сахарова из Новосибирской области.

    Такую же награду получили учитель начальных классов Вера Глебова, преподаватель тактико-специальной подготовки Новосибирского военного командного училища Василий Фрезе и учитель физики Нина Краюшкина из Красноярского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Глава государства провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина наградить педагогов.

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    5 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин отметил роль современной школы в воспитании участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной системы образования, и это доказали молодые участники спецоперации, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что многие участники спецоперации родились и выросли уже в современной России, пройдя обучение и воспитание в актуальной системе образования, пишет ТАСС.

    «Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев спецоперации на Украине учителям.

    Президент оценил работу учителей в приграничных регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев педагогов в День учителя.

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    5 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.

    Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.

    «Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки, посвященной языкам народов России.

    «Ваше предложение, без всяких сомнений, будет поддержано», – заявил Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, передает РИА «Новости».

    С инициативой выступил «Учитель года» Глеб Фомин. Он предложил создать единую цифровую платформу, где преподаватели родных языков смогут размещать и использовать готовые уроки, аудио- и видеоматериалы, материалы по истории народов, игровые технологии и другой образовательный контент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале укрепление позиций русского языка было названо стратегической задачей.

    В прошлом году Путин поручил учредить День языков народов России.

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    5 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил о мирном сосуществовании славян и угро-финнов

    Путин: Славянские и угро-финские племена жили вместе в согласии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Славянские и угро-финские племена в древности жили на территории современной России в мире и практически не воевали друг с другом, заявил президент Владимир Путин.

    «Славянские и угро-финские племена в древние времена жили вместе, практически бок о бок, фактически на одной территории», – заявил Путин на встрече с лауреатами педагогических конкурсов, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что этот факт подтверждается историческими и археологическими исследованиями, которые проводились даже далеко к югу от Москвы.

    По его словам, данные о том, что изучение национальной культуры народов России не мешает единству многонациональной российской нации, абсолютно точно подтверждены реальными исследованиями в области археологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России. Президент назвал культурное многообразие общей силой народов страны.

    В четверг глава государства назвал текущие события важнее исторических.

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    5 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Вучич поздравил Путина с предстоящим днем рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подавший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич направил президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю предстоящего дня рождения.

    Сербский политик опубликовал обращение, приуроченное ко дню рождения главы российского государства 7 октября, пишет ТАСС. «Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Я высоко ценю слова поддержки, которые вы недавно адресовали мне лично, а также поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербия и отстаиванию ее интересов в международных организациях», – отметил Вучич.

    Он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Россией и Сербией, отметив, что они основаны на взаимном уважении и традиционной дружбе двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вучич пообещал сохранить традиционную дружбу Сербии с Россией.

    На прошлой неделе сербский лидер подал в отставку после звонка в Кремль.

    В прошлом месяце политик анонсировал роспуск парламента страны.

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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